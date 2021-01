Naţionala de rugby a României aşteaptă meciul cu Belgia

Jucătorii care activează în campionatul intern vor intra în cantonament în 19 ianuarie, la Bucureşti, acestora urmând să li se alăture pe parcursul zilelor următoare cei care evoluează în Franţa şi Italia.





Selecţionerul Andrew Robinson a declarat că îşi doreşte o victorie în restanţa cu Belgia pentru a se concentra pe ediţia din acest an a Rugby Europe Championship.



„Pregătim meciul cu Belgia pentru a treia oară, pentru că partida a tot fost amânată din cauza pandemiei. Aşteptăm acest meci, Belgia este o echipă în ascensiune, îşi joacă şansa, sunt tot timpul în meci, să ne uităm la rezultatul pe care l-au reuşit cu Rusia anul trecut. Am avut o primă săptămână de teste, combinată cu antrenamente, iar acum urmează să ne axăm doar pe antrenamente. Suntem încrezători, jucăm pentru victorie, avem nevoie de un rezultat bun pentru a putea să ne concentrăm pe ediţia din acest an a competiţiei, pe debutul campaniei de calificare la Cupa Mondială”, a spus Robinson.





Echipa naţională de rugby a României întâlneşte selecţionata Belgiei, pe 7 februarie (ora 15:30), pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, în ultima etapă a ediţiei 2020 a Rugby Europe Championship. Conform FRR, partida se va disputa fără spectatori.





Selecţionerul echipei naţionale de rugby a României, Andrew Robinson, a convocat un lot extins de 41 de jucători pentru meciul restant al primei reprezentative cu Belgia, programat la 7 februarie, în Rugby Europe Championship 2020 informează, luni, site-ul oficial al FRR.