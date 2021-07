Nataţie / Trei medalii de aur! Roma are un nou împărat: David Popovici

Înotătorul român David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 50 m liber, la Campionatele Europene de înot pentru juniori de la Roma (Italia), cu timpul de 22 sec, 22/100.Sportiv calificat la JO de la Tokyo, David Popovici a fost urmat în clasamentul final de rusul Nikita Cernousov (22 sec, 83/100) şi de israelianul Martin Kartavi (22 sec, 92/100).Anterior, Popovici câştigase alte două medalii de aur, la 100 m liber şi 200 m liber, precum şi una de argint, cu ştafeta de 4x100 m liber (din care au mai făcut parte Mihai Gergely, Ştefan Cozma şi Patrick Dinu).„Roma, Cetatea Eternă, are un nou împărat! Are doar 16 ani, a cucerit aurul la 50 m, 100 m și 200 m liber la Campionatele Europene de înot pentru juniori, a stabilit trei recorduri mondiale de juniori (de două ori la 100 m și o dată la 200 m), are cel mai bun timp la 100 m în 2021 și este gata să impresioneze și la Jocurile Olimpice. Numele său: David Popovici”, au transmis reprezentanţii Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern.La 50 m liber feminin, Bianca Andreea Costea s-a clasat pe locul cinci în finală, cu timpul de 25 sec, 57/100, iar la 800 m liber, Vlad Ştefan Stancu s-a clasat pe locul şase, în 8 min, 5 sec, 46/100.Foto: Facebook / Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern / FRNPM / LEN