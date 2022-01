Nataţie / Mondiale şi Europene! David Popovici va concura, anul acesta, în patru competiţii de anvergură

Tânărul înotător român David Popovici (17 ani) a avut un 2021 spectaculos, cu cinci medalii cucerite la competițiile de obiectiv: patru la Campionatul European de juniori (trei de aur şi una de argint) și una de aur la Europeanul de seniori în bazin de 25 de metri de la Kazan. În plus, a avut și un excelent loc patru la Jocurile Olimpice de la Tokyo.David Popovici a fost, de altfel, alături de Robert Glință, cel mai medaliat sportiv român în 2021, într-un sport olimpic, ambii cu câte cinci medalii, informează clubul Dinamo, la care este legitimat.Revista „Swimming World Magazine”, cea mai influentă și mai rafinată publicație de specialitate din lume, l-a ales pe David drept „Newcomer of the Year” în înotul masculin mondial, distincție ce răsplătește sportivul care a avut cea mai spectaculoasă ascensiune în 2021.Pentru 2022, David Popovici are patru competiții majore, menite să-i consolideze poziția:13-29 mai: Mondialul de seniori (Japonia)iulie: Europeanul de juniori (Otopeni / România)11-17 august: Europeanul de seniori (Italia)23-28 august: Mondialul de juniori (Rusia).Foto: Facebook / Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti