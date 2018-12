Nataţia românească, pe drumul cel bun. "A fost un an de excepţie"

Natația românească, pe drumul cel bun. "A fost un an de excepție"

Președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM), Camelia Potec, a declarat că, după rezultatele din 2018, poate spune că natația este pe drumul cel bun către Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020.„2018 a fost un an de excepție pentru natația românească, un an în care progresul sportivilor noștri s-a văzut. Acum, după acest an, chiar putem spune că suntem pe drumul cel bun către Tokyo. Rezultatele noastre sunt din ce în ce mai bune și asta ne dă speranțe că sportivii noștri își vor atinge vârful de formă exact acolo unde ne dorim toți. Rezultatele la feminin ne trag un pic înapoi și trebuie să reacționăm curând. E un capitol pe care trebuie să îl avem în vedere. Însă am avut medalii obținute la aproape toate competițiile internaționale la care am participat în acest an. Aici vorbesc despre Balcaniada de înot și sărituri, Campionatele Europene de juniori la înot și sărituri, Campionatele Europene la seniori la înot, Jocurile Olimpice pentru Tineret”, a spus Potec, citată de Agerpres.În 2018, România a cucerit o medalie de argint la Campionatele Europenele de la Glasgow, prin Robert Glință, în proba de 50 m spate, Daniel Martin a obținut două medalii de argint în probele de 100 și 200 m spate, din cadrul Jocurilor Olimpice de Tineret de la Buenos Aires. De asemenea, România a ocupat primul loc în clasamentul pe medalii la Campionatele Balcanice de înot pentru juniori, ediția 2018, desfășurate la Sarajevo. La sărituri în apă, Nicoleta Muscalu și Antonia Pavel au câștigat medaliile de bronz în proba de platformă sincron la Campionatele Mondiale pentru juniori de la Kiev. Nicoleta Muscalu a obținut și medalia de argint în proba de platformă junioare B la Campionatele Europene de sărituri în apă de la Helsinki. La sărituri în apă de la mare înălțime, Constantin Popovici a câștigat medalia de argint la Cupa Mondială de la Abu Dhabi.