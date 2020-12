Narcisa Lecuşanu şi-a lansat cartea „Povestea vieţii mele”

„Am fost încurajată de scriitoarea Mariana Gorczyca, mare iubitoare de handbal, să scriu această carte despre viaţa mea. După o perioadă destul de lungă, am acceptat provocarea.







Am scris această carte cu gândul că voi inspira alţi oameni. Povestea mea este sinceră şi redă autenticitatea omului care a muncit pentru realizările sale, trecând de-a lungul anilor prin toate stările şi etapele. Atât de succes, cât şi de eşec”, a declarat Narcisa Lecuşanu.

Fosta mare handbalistă Narcisa Lecuşanu şi-a lansat volumul autobiografic intitulat „Povestea vieţii mele”, în care relatează începutul şi ascensiunea sa în sportul de performanţă, dar şi problemele cu care s-a confruntat de-a lungul timpului, informează Agerpres.M-am întors în timp, la copilăria grea, cu multe lipsuri, dar în care am fost înconjurată de dragostea familiei. Am rememorat, de asemenea, momentul începerii practicării handbalului. Încă de la început am iubit acest sport. Nu am simţit nicio clipă că fac sacrificii, deşi ele au existat. Am muncit foarte mult pentru a obţine ceea ce mi-am propus. Am avut parte şi de dezamăgiri, însă niciodată nu m-am dat bătută. A fost un drum dificil, dar extrem de frumos.