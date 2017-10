Năpădiţi de căpuşe şi şobolani. "Mi se urcă sângele la cap, e ceva de noaptea minţii!"

1

Dosar de corupt : Teliceanu

"Un șef controversat » Claudiu Teliceanu este ca și instalat în fruntea DJST Constanța" - acesta este titlul unui articol din GSP ,semnat Mirela Neag Luni 14 Mai 2012. S-a sesizat cineva din Primarie ,CJC,MTS,DNA, DIICOT si alte institutii de 2 bani din aceasta tara condusa de mafioti? Nu ptr ca si atunci ca si acum PSD,PNL,SRI ,DNA C-ta, erau prinsi in "hora hotiei". Vreau sa vad daca mister Tutuianu va face audit si apoi va sesiza procurorii. Raspusul oficial va fi: NU! De ce? I-a cititi toate articolele despre acest DJTS C-ta sa vedeti cine sunt prinsi in hora: "marea doamna a sportului "Elena Francu, care l-a tolerat Teliceanu,doar ca sa-si pastreze scaunul, si vesnicul contracandidat Busu , venit pe filiera PSD. Ne mai miram ca in anul de gratie 2017,stadionul a ajuns o ruina?Atunci e grav ptr constanteni,ori am inchis si noi ochii la actele de coruptie ori avem memorie fff,scurta. PS. 1.Sa fie pe intelesul tuturor, nu zic ca Elena Francu este corupta sau a facut matrapazlacuri, dar se face vinovata de faptul ca a tolerat in sanul DJTS o lepadatura precum Teliceanu.la fel ca si restul a ignorat toate semnalele date de presa despre aceasta lichea. PS.2.Acesta este PNL-ul care-mi cere votul?Cei care spala putina si baga gunoiul amicului lor sub pres, ca sa nu se descopere jaful facut si incompetenta crasa.Mama voastra de banditi si corupti, ati ajuns mai jalnici si mai patetici decat PSD-ul lui Mazare&Co PS.3. Ptr cei care nu stiu ,Mirela Neag face parte din echipa lui Tolontan.Aia care au demascat coruptia din sanatate si din primaria Bucuresti