Naomi Osaka: "Mi-am notat discursul înaintea meciului, dar tot am uitat ce mai trebuia să spun"

Vizibil emoționată la discursul din finalul partidei, Naomi Osaka, proaspătă campionată la Melborune, a uitat să lase trofeul jos timp de mai bine de un minut. Aceasta a ținut să o felicite pe Petra Kvitova pentru revenirea într-o finală de Grand Slam după ce aceasta a fost rănită la mână de un hot cu doi ani în urmă. Nipona s-a pierdut pe urmă în mulțumiri, stârnind râsete când a declarat că și-a notat discursul, dar tot nu știe ce trebuie să mai spună."Îmi cer scuze, vorbitul în public nu este chiar punctul meu forte, sper să trec cu bine peste asta. Multe felicitări ție, Petra, mereu am vrut să joc împotriva ta. Ai trecut prin atâtea și, sinceră să fiu, nu aș fi vrut ca această să fie prima noastră confruntare. Ești chiar uimitoare și mă simt onorată că am jucat împotriva ta într-o finală de Grand Slam.Vreau să vă mulțumesc că ați venit și ne-ați urmărit, e foarte cald tot timpul așa că... (își dă seama că a uitat să lase trofeul jos, o face și stârnește zâmbete în public și nu numai), chiar dacă e foarte cald, vreau să vă mulțumesc pentru că ați venit și v-ați oferit sprijinul.Le mulțumesc lui Craig, directorul competiției, copiilor de mingi, care aleargă pe teren pe această căldură, persoanelor care se oferă voluntare și tuturor celor care fac ca acest turneu să fie posibil. Vreau să îi mulțumesc și echipei mele. Nu cred că aș fi trecut peste această săptămână fără voi, așa că vă mulțumesc. Da... mi-am notat discursul înaintea meciului, dar tot am uitat ce mai trebuia să spun. Așa că vă mulțumesc tuturor, sunt foarte onorată că am jucat în această finală. Vă mulțumesc!", a declarat noua campioană de la Australian Open.