Nadia Comăneci, laureată a Galei Premiilor Asociației Comitetelor Olimpice Naționale

Fosta mare gimnastă română Nadia Comăneci a primit o distincție pentru „Performanță deosebită”, în cadrul Galei Premiilor Asociației Comitetelor Olimpice Naționale de la Praga, informează Agerpres.„Mulțumesc foarte mult pentru această onoare extraordinară. Am discutat cu președintele CIO, Thomas Bach, care a câștigat medalia de aur în 1976, la Montreal: «Vă vine să credeți că a fost acum 41 de ani?». Iar răspunsul său a fost: «Nu spune câți ani au trecut!». Aveam șase ani și jumătate când am intrat într-o sală de gimnastică și a fost datorită mamei mele, pentru că aveam atât de multă energie, ca orice alt copil, iar ea s-a gândit că mai bine să fac sport decât să distrug mobila și să mă lovesc. A fost bucuroasă că sala era aproape de casă, într-o perioadă în care femeile nu avea multe oportunități să facă sport. Într-un orășel din România, Onești, am făcut acest sport (gimnastica) și am crezut că este cel mai frumos loc de pe pământ. Gimnastica mi-a oferit oportunitatea de a călători în toată lumea, la concursuri, să întâlnesc mulți oameni, printre care și pe cel care se află acum alături de mine, un campion olimpic, Bart Conner”, a declarat Nadia, după primirea trofeului.