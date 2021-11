Nadia Comăneci, la News Hour with CNN, de ziua ei: ”Dacă așa arată 60, nu am de ce să mă plâng”

Potrivit Antena3.ro, fosta gimnastă a declarat pentru News Hour with CNN că va sărbători această ocazie specială în Vegas, alături de familie, la un restaurant.



„Mulțumesc tuturor pentru mesajele care au început să vină de ieri. Este greu de crezut că așa multă lume își amintește de această zi și că am sărbătorit și 45 de ani de la acel 10 de la Montreal.



Sunt cu familia și cu prietenii și vom avea o masă de seară la un restaurant foarte frumos. Important este că totuși în această pandemie reușim să ne vedem cu prieteni cu care nu ne-am mai văzut de doi ani.







Aștept cu nerăbdare să ajung acasă. Bineînțeles că sunt onorată de această distincție pe care am primit-o. Nu am avut ocazia să mă întâlnesc personal cu domnul președinte, dar este o ocazie foarte bună să revin în țară și să mă revăd cu toată lumea curând.”



Întrebată ce își dorește la a 60-a aniversare, Nadia Comăneci a răspuns:



„Sănătate, să fiu alături de cei dragi. Dacă așa arată 60 înseamnă că nu am de ce să mă plâng.”

Nadia Comăneci, simbolul gimnasticii româneşti şi mondiale şi al perfecţiunii, împlineşte astăzi 60 de ani. Sunt 60 de ani de legendă. 60 de ani în care Nadia a rămas cea mai iubită sportivă româncă a tuturor timpului.