Mutu: „Sper ca olandezii să-şi facă datoria, chiar dacă sunt deja calificaţi”

Mutu: „Sper ca olandezii să-și facă datoria, chiar dacă sunt deja calificați”

Ştire online publicată Vineri, 13 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Atacantul Adrian Mutu a declarat, ieri, că speră ca jucătorii echipei naționale a Olandei să își facă datoria în partidele cu Ungaria și Turcia, din preliminariile Cupei Mondiale, chiar dacă reprezentativa batavă este deja calificată la turneul final.„Sper ca olandezii să fie motivați și să-și facă datoria, chiar dacă sunt deja calificați. Sigur, vor încerca să câștige, dar o motivație în plus au atât ungurii, cât și turcii, pentru că un rezultat pozitiv, i-ar duce la baraj. Șanse de a ajunge în Brazilia sunt minime, dar atât timp cât mai sunt, nu trebuie să ne dăm bătuți”, a spus Mutu, la Dolce Sport.Adrian Mutu a afirmat că se aștepta ca atacantul Ciprian Marica să nu reziste din punct de vedere fizic și în partida cu Turcia. „Eu am glumit cu Ciprian, pentru că nu îi contest niciodată valoarea. E colegul meu, e și prietenul meu, doar că în momentul acela mi s-a părut anormal, pentru că nu avea echipă și se pregătea singur. Poți să te pregătești singur și un an, dar e altceva când te pregătești cu echipa și ai și meciuri în picioare. Cu Ungaria a jucat foarte bine, a și marcat și era normal să aibă o cădere după trei zile. În momentul ăsta nu poate duce două meciuri în trei zile”, a completat Mutu.Atacantul speră să fie convocat pentru meciurile României cu Andorra și Estonia, din finalul calificărilor. „Selecționerul are filozofia lui de a vedea lucrurile, de a aborda jucătorii. Nu am ce să-i reproșez. Dacă se consideră că nu trebuie să vorbească cu mine, nu pot să spun altceva. Fiecare cu tactica lui. Sper ca la următorul meci să fiu la națională”, a explicat Mutu.