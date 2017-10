Mutu, deranjat de declaraţiile lui Victor Piţurcă

Mutu, deranjat de declarațiile lui Victor Pițurcă

În ultimele zile, Adrian Mutu și selecționerul României, Victor Pițurcă, au schimbat mai multe declarații, însă atacantul lui Ajaccio spune că este deranjat de afirmațiile acestuia.„Nu pot să spun că m-a umilit. Dar domnul Pițurcă a spus că n-am fost profesionist când am făcut acele declarații, că nu mi-a spus de ce nu m-a băgat în teren cu Olanda, dar eu spun că am fost foarte profesionist. Cred că dânsul nu a fost profesionist la conferința de presă vorbind doar de un anumit jucător și nu de echipă, vorbind de mine. Și spunând că nu mai am reflexe și așa mai departe. Asta nu e profesionist să spui. Pe mine m-a deranjat și nu cred că sunt declarații profesioniste”, a spus Mutu.