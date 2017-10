„Muşchetarii” se pregătesc de „Balcaniada” din Bulgaria

„Mușchetarii” se pregătesc de „Balcaniada” din Bulgaria

La sfârșitul acestei săptămâni, scrimerii de la CS Farul vor participa la un concurs balcanic în Bulgaria, desfășurat la Sofia, unde se vor pregăti în vederea Naționalelor de seniori din mai.Competiția este supranumită Campionat Balcanic, neoficial însă, pentru că participă cluburi și nu echipe naționale. Evenimentul va reuni concurenți din Muntenegru, Grecia, Macedonia și Turcia, dar vor mai participa și cluburi din România.„Va fi o verificare în vederea participării la Campionatul Național de seniori, din 10-15 mai. Vrem să reluăm relațiile cu cluburile și sportivii din țările vecine, pentru că noi, cei de la Constanța, suntem rupți de competițiile internaționale. Vrem să avem și alți parteneri de antrenament”, ne-a spus antrenorul CS Farul, Horia Gheorghe.De la CS Farul, sunt înscriși următorii sportivi, la categoria spadă: Dan Măcelaru, Laurențiu Gherman, Dumitru Costrășug, Bogdan Ciucuraș, Dimitri Nistor, Radu Chiperi, Cătălin Monea, Silviu Loghin, Mădălina Ciucuraș, Cristina Popa, Andreea Văcărașu și Marina Ghionea (antrenori, Mihaela Ion și Horia Gheorghe).„Referitor la obiective, am dori ca la fiecare probă, mai ales la băieți, unul din sportivii noștri să se claseze în primele trei locuri. Echipă masculină este mai puternică decât cea de fete, care nu este completă. Scrima în România are o anumită valoare, avem speranțe. Am așteptări de la Bogdan Ciucuraș și Dan Măcelaru, care sunt noile noastre speranțe. Ei trebuie să înlocuiască vechea echipă. Este un concurs important pentru noi, cu o valoare internațională, iar sportivii trag altfel decât ar face-o la un concurs național”, a precizat Horia Gheorghe, care recunoaște că nu a mai ieșit din țară cu echipa de scrimă de aproximativ 8 ani.