"Muschetarii" constănţeni, finalişti la spadă şi floretă

Campionatul Național de scrimă pentru copii

"Muschetarii" constănțeni, finaliști la spadă și floretă

Micuții sportivi constănțeni au reușit, în primele zile ale Campionatului Național de scrimă pentru copii, desfășurat la Complexul Sportiv „Tomis” din strada Flămânda, să pătrundă în primele opt locuri ale competiției la probele de spadă și floretă, obținând chiar și o medalie de bronz. Reprezentanții CS Farul și CSS 1 Constanța s-au clasat în primele opt locuri ale Campionatului Național de scrimă pentru copii - echipe și individual, competiție organizată de Federația Română de Scrimă, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța și Asociația Județeană de Scrimă Constanța. Până în prezent, s-au desfășurat întrecerile pentru spadă și floretă, la echipe și individual, urmând ca sâmbătă să se decidă locurile finale pe echipe, iar duminică să înceapă proba de sabie. CS Farul participă cu o generație care debutează la această competiție, sportivii evoluând destul de timid, lucru explicabil, în condițiile în care se pregătesc numai de șase luni. „Cea mai bună sportivă din această generație este Raluca Văcărașu, care se pregătește de anul trecut la Centrul Olimpic din București. În rest, toți copiii care au participat la floretă și la spadă sunt începători. Sportivii noștri sunt mititei, practică scrimă de maximum șase luni. Chiar și participantele de la categoria de 12 - 13 ani practică de puțin timp acest sport și le este dificil să obțină rezultate bune. Sperăm, totuși, că vom obține măcar o medalie la spadă, probă pe care ne axăm cel mai mult”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenoarea CS Farul, Mihaela Ion. Sâmbătă, de la CS Farul, vor participa la proba de spadă individual și echipe Teodora Ion, Alexia Gemănaru, Teodora Nurciu, Ștefania Iordachi și Miruna Crăciun, sportive antrenate de Mihaela Ion și Horia Gheorghe. „Șanse mai mari de medalie au Teodora Ion și Teodora Nurciu, în ele îmi pun baza. Ar fi foarte importantă obținerea câtorva medalii, copiii fac scrimă de acest an, iar pentru ei ar semnifica mult o reușită, o performanță să iasă printre primii la acest Campionat Național”, ne-a mai spus Mihaela Ion. Singura medalie obținută de constănțeni, până în prezent, este bronzul Dariei Olteanu, de la CSS 1, club care participă cu 20 de copii la floretă și spadă, aceștia fiind îndrumați de antrenorii Ion Nițulescu și Monica Marinescu. „Daria Olteanu este o minune de fetiță și sper să obțină încă o medalie, pentru că sunt sigur că poate. De asemenea, îmi pun foarte multe speranțe în Diana Cupciac, care este o sportivă serioasă la antrenamente, este stângace și are forță, deci o sportivă foarte promițătoare, care s-a născut talentată”, ne-a spus antrenorul CSS 1, Ion Nițulescu. Iată cele mai bune rezultate înregistrate de constănțeni, până în prezent, de la CS Farul: locul 8 - Andrei Pap, floretă (cat. 8 - 9 ani), locul 7 - Teodora Ion, floretă (cat. 8 - 9 ani), locul 8 - Raluca Văcărașu, floretă (cat.12 - 13 ani); de la CSS 1: locul 3 - Daria Olteanu, floretă (cat. 8 - 9 ani), locul 7 - Liviu Enache, spadă (cat. 12 - 13 ani), locul 8 - Andreea Bogdănoiu, floretă (cat. 10 - 11 ani). Prezenți la competiție, în calitate de director de concurs și șef al comisiei de arbitri, Florin Balteș, respectiv Florin Gheorghe, reprezentând Federația Română de Scrimă, s-au declarat mulțumiți de organizarea concursului, la Constanța. „Până acum, totul este bine. Complexul Sportiv «Tomis» este perfect pentru desfășurarea unui asemenea eveniment sportiv. În plus, oamenii de aici sunt foarte primitori, implicarea Clubului Sportiv Farul Constanța ne-a ajutat foarte mult, căldura nu o putem combate, dar condițiile sunt foarte bune”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, șeful de concurs și secretar al comisiei de apel din cadrul FRS, Florin Balteș.