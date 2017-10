Munteanu a marcat trei eseuri, Petreanu şi Zapan, câte unul

Munteanu a marcat trei eseuri, Petreanu și Zapan, câte unul

Cristian Munteanu, de la CS Cleopatra Mamaia, este liderul acestei generații. La Europene, constănțeanul din linia a II-a a marcat trei eseuri - două în finala cu Polonia și unul în semifinala cu Portugalia, fiind titular și în jocul cu Belgia, din sferturi de finală. „Am avut ceva emoții în startul campionatului, mai ales că întâlneam echipa gazdă. Belgienii au făcut tot ceea ce le-a stat cu putință să câștige, atât pe teren, cât și în afară, ne-au plimbat cu autocarul până am întârziat la meci, arbitrii au închis ochii la unele faze discutabile, dar, până la urmă, victoria ne-a aparținut. Am căpătat curaj și am jucat apoi din ce în ce mai bine. După ce am eliminat și Portugalia, am simțit că nu mai putem scăpa trofeul“, a declarat Cristian Munteanu. În toate cele trei partide de la EURO 2007, antrenorul Adrian Costache și directorul tehnic Vlad Constantin au folosit șase rugbiști constănțeni în XV-le titular, alături de Munteanu figurând Bogdan Petreanu, Ionuț Puișoru, Petre Zapan (CS Cleopatra), Ionuț Florea și Alexandru Mitu (RCJ Farul). De asemenea, Cătălin Graur (Cleopatra), Mihăiță Zainea și Iulian Strutinsky (Farul) au fost rezerve, selecționerii apelând la serviciile lor în reprizele secunde. Pe lista marcatorilor, și-au mai trecut numele Petreanu (eseu contra Poloniei) și Zapan (eseu contra Portugaliei). Rezultatele României la Europene: 14-3 cu Belgia, în sferturile de finală; 47-16 cu Portugalia, în semifinale; 29-0 cu Polonia, în finală. Din lotul tricolorilor, ar fi trebuit să mai facă parte și Marin Pîrvu (CS Cleopatra), dar acesta a ratat prezența la turneul final din pricina unei accidentări.Cristian Munteanu, de la CS Cleopatra Mamaia, este liderul acestei generații. La Europene, constănțeanul din linia a II-a a marcat trei eseuri - două în finala cu Polonia și unul în semifinala cu Portugalia, fiind titular și în jocul cu Belgia, din sferturi de finală. „Am avut ceva emoții în startul campionatului, mai ales că întâlneam echipa gazdă. Belgienii au făcut tot ceea ce le-a stat cu putință să câștige, atât pe teren, cât și în afară, ne-au plimbat cu autocarul până am întârziat la meci, arbitrii au închis ochii la unele faze discutabile, dar, până la urmă, victoria ne-a aparținut. Am căpătat curaj și am jucat apoi din ce în ce mai bine. După ce am eliminat și Portugalia, am simțit că nu mai putem scăpa trofeul“, a declarat Cristian Munteanu. În toate cele trei partide de la EURO 2007, antrenorul Adrian Costache și directorul tehnic Vlad Constantin au folosit șase rugbiști constănțeni în XV-le titular, alături de Munteanu figurând Bogdan Petreanu, Ionuț Puișoru, Petre Zapan (CS Cleopatra), Ionuț Florea și Alexandru Mitu (RCJ Farul). De asemenea, Cătălin Graur (Cleopatra), Mihăiță Zainea și Iulian Strutinsky (Farul) au fost rezerve, selecționerii apelând la serviciile lor în reprizele secunde. Pe lista marcatorilor, și-au mai trecut numele Petreanu (eseu contra Poloniei) și Zapan (eseu contra Portugaliei). Rezultatele României la Europene: 14-3 cu Belgia, în sferturile de finală; 47-16 cu Portugalia, în semifinale; 29-0 cu Polonia, în finală. Din lotul tricolorilor, ar fi trebuit să mai facă parte și Marin Pîrvu (CS Cleopatra), dar acesta a ratat prezența la turneul final din pricina unei accidentări.