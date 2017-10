CS Cleopatra nu este interesată de medaliile de bronz

„Munca de un an de zile s-a dus pe apa sâmbetei!“

Sâmbătă, sunt programate ultimele două partide din cadrul actualei stagiuni a Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani. După înfrângerea cu scandal din semifinale, echipa CS Cleopatra Mamaia va evolua doar în finala mică, în compania formației LPS Focșani, iar conducerea clubului anunță că nu este inte-resată de medaliile de bronz. „Când am început campionatul, obiectivul a fost câștigarea titlului de campioană. Din păcate, nu am fost lăsați să ajungem în finala mare. Am avut parte de arbitraje părtinitoare, iar ceea ce s-a întâmplat în semifinala cu Pantelimon întrece orice închipuire. Sunt alte interese, poate mai mari, și noi deranjăm. Cert este că munca jucătorilor și a antrenorilor din ultimul an s-a dus pe apa sâmbetei. Și copiii, și părinții lor sunt dezamăgiți. În aceste condiții, nici nu mă mai interesează dacă luăm sau nu medaliile de bronz”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Oficialul clubului de la malul mării trage un nou semnal de alarmă în ceea ce privește calitatea arbitrajului românesc. „Cerem conducerii fede-rației să analizeze deciziile comisiilor de arbitraj și de disciplină. Nu este posibil să mergem în continuare cu aceeași oameni, care interpretează regulamentele după bunul plac. Aceste personaje trebuie eliminate din sistem și înlocuite cu tineri dornici de afirmare. Toate aspectele negative se reflectă în evoluția naționalei, care se chinuie să ajungă la Cupa Mondială, iar imaginea rugby-ului românesc are mult de suferit. Drept dovadă, fondurile care veneau de la IRB s-au diminuat drastic. În ceea ce ne privește, noi ne vom continua activitatea la nivel de copii și juniori. Facem echipa de Under 16, numai din con-stănțeni, și o luăm de la ca-păt”, a explicat Chirondojan. Meciul CS Cleopatra - LPS Focșani se joacă sâmbătă, de la ora 17.00, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București. Pentru acest joc, antrenorii Adrian Costache și Marian Udroiu nu au probleme deosebite de lot, având însă mult de lucru la capitolul moral. În finala mare, tot sâmbătă, de la ora 19.00, pe aceeași arenă, se întâlnesc CSS 2 Baia Mare și RC Pantelimon.