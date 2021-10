MTS / Guvernul a suplimentat bugetul pentru premierea sportivilor participanţi la JO de la Tokyo

La inițiativa Ministerului Tineretului și Sportului, Guvernul României a aprobat o hotărâre prin care bugetul MTS a fost suplimentat din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, cu suma totală de 39.670 mii lei. Această sumă este destinată premierii sportivilor, antrenorilor și colectivelor tehnice multidisciplinare pentru rezultatele obținute la Jocurile Olimpice și Paralimpice Tokio 2020, informează Ministerul Tineretului şi Sportului.Reamintim că, în luna august a acestui an, tot la inițiativa Ministerului Tineretului și Sportului, a fost aprobată o hotărâre de Guvern prin care cuantumurile premiilor pentru sportivii care au obținut rezultate deosebite la Jocurile Olimpice/Paralimpice de la Tokio, prin clasarea pe locurile I-VI, au fost majorate cu 100%.În urma participării la Jocurile Olimpice Tokio 2020, în perioada 23 iulie - 8 august 2021, sportivii români au fost medaliaţi cu o medalie de aur, 3 medalii de argint, un sportiv s-a clasat pe locul IV, 10 sportivi s-au clasat pe locul V, respectiv 12 sportivi pe locul VI.La Jocurile Paralimpice Tokio 2020, organizate sub autoritatea Comitetului Internațional Paralimpic în perioada 18 august - 7 septembrie 2021, sportivii români au fost medaliaţi cu o medalie de argint, o medalie de bronz, iar un sportiv s-a clasat pe locul V.Prin rezultatele deosebite obținute de delegația României, sportivii (34), antrenorii (36), membrii colectivelor tehnice (130) și membrii colective tehnice multidisciplinare (287) pot fi recompensați prin acordarea premierilor prevăzute în Art. 25 (1) a) și c) din H.G. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare. Comitetul Olimpic Sportiv Român și Ministerul Tineretului și Sportului acordă premiile pentru performanţele obținute la Jocurile Olimpice Tokio 2020, respectiv Jocurile Paralimpice Tokyo 2020.Foto: Facebook / Comitetul Olimpic şi Sportiv Român