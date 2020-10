MTS / Acţiune importantă dedicată tineretului. Ce spune directorul DJST Constanţa

Ministerul Tineretului și Sportului organizează cursul de formare pentru lucrătorii de tineret care lucrează cu tinerii aflați în situația NEETS.Tânărul NEET este definit ca fiind acel tânăr cu vârsta cuprinsă între 16 şi 25 de ani care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ, nu participă la activităţi de formare profesională şi este înregistrat în evidenţele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.„Cursul este dedicat tinerilor cu vârste între 18 şi 35 de ani, rezultatul final fiind de 50 de participanți ce vor dobândi competențe de bază necesare lucrului cu tinerii în general (Modulul I) și lucrului cu tinerii aflați în situație NEET în particular (Modulul II)”, a declarat directorul executiv al DJST Constanţa, Mariana Solomon.Criterii de selecție:- tineri cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani;- studii minime - diploma de bacalaureat;- apartenența la o organizație neguvernamentală va constitui un plus în procesul de selecție;- disponibilitatea de participare pe întreaga durată a celor două module obligatorii;- deținerea de competențe digitale pentru utilizarea calculatorului și mijloacelor electronice necesare desfășurării în sistem online a activităților de învățare de tip sincron audio-video (webinar/videoconferință) a programului de pregătire profesională.Mai multe informații, reguli de participare și de selecție - http://mts.ro/noutati/cursul-de-formare-pentru-lucratorii-de-tineret-care-lucreaza-cu-tinerii-aflati-in-situatia-neetsFoto: mts.ro