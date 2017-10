Mosley şi-a cerut scuze pentru scandalul sexual în care a fost implicat

Mosley și-a cerut scuze pentru scandalul sexual în care a fost implicat

Ştire online publicată Joi, 03 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Federației Internaționale de Automobilism (FIA), Max Mosley, și-a cerut scuze pentru scandalul sexual în care a fost implicat și susține că acesta face parte dintr-o acțiune îndreptată împotriva lui, informează ediția online de miercuri a „The Guardian”. Mosley a trimis o scrisoare către membrii FIA, în care și-a cerut scuze pentru scandalul în care a fost implicat, dar a precizat că nu se gândește să demisioneze din funcție. „Din informațiile care mi-au fost furnizate de către o sursă foarte importantă din cadrul poliției Marii Britanii și a serviciilor de securitate, am înțeles că a pornit o investigație despre viața mea privată de către un grup de specialiști în astfel de operațiuni, dar nu știu motivele și clienții care vor să afle așa ceva”, a afirmat Mosley. „Mă simt rușinat pentru ceea ce s-a întâmplat. Nu sunt mulțumit că au fost publicate informații despre activități private de către tabloidele britanice, care susțin că au existat și conotații naziste, lucru total neadevărat. Este ilegal să publici detalii despre viața privată a unor persoane fără să ai motive întemeiate. Îmi rezerv dreptul să dau în judecată publicația News of the World și ziarele care au făcut acest lucru”, a mai adăugat oficialul FIA. El a precizat că nu vrea să demisioneze din funcție: „Am primit multe mesaje de simpatie și suport din partea celor din FIA și din partea comunității, care mi-au spus că viața privată nu are legătură cu munca pe care am depus-o. Eu acum trebuie să-mi repar imaginea după acest atac, dar puteți să fiți siguri că nu voi renunța la funcție”.