Moroşanu va lupta cu Ben Edwards la Melbourne

Moroșanu va lupta cu Ben Edwards la Melbourne

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Luptătorul Cătălin Moroșanu îl va întâlni la 7 septembrie, la Melbourne, pe australianul Ben Edwards, campionul Oceaniei, în main-eventul galei Kings of Kombat 10, se arată într-un comunicat al oficialilor Superkombat, citat de Mediafax.ro."Cătălin este foarte cunoscut acum în Australia pentru că în toamna trecută i-a stricat seria de nouă meciuri consecutive fără înfrângere lui Slowinski, un polonez naturalizat australian. Au insistat mult să mergem acolo, dar nu mă tem pentru că îl cunosc pe Moro și știu că în astfel de momente se mobilizează exemplar", a declarat Mihai Constantin, antrenorul lui Moroșanu.Luptătorul român a spus că-l așteaptă un meci greu la Melbourne. "Am revăzut meciul lui Edwards cu Raul Cătinaș. E un luptător extrem de puternic. Voi avea în față un munte! Are cu 20 de kilograme mai mult decât mine și e cu 10 centimetri mai înalt, dar îi voi veni eu de hac. Să știe să nu se mai pună rău cu românii. Îl bat la el acasă să mă țină minte!", a afirmat Moroșanu, cel care anul trecut a reușit să câștige piramida Superkombat din Muntenegru, iar apoi s-a calificat în marea finală K-1 de la Zagreb.În vârstă de 29 de ani, luptătorul român a adunat 27 de victorii și doar șase înfrângeri în cei șapte ani petrecuți în ring, iar printre sportivii care s-au recunoscuți înfrânți în fața sa se numără Anderson "Braddock" Silva, Stefan Leko, Mighty Mo, Freddy Kemayo și Junichi Savayashiki.Ben Edwards (28 de ani, 1,91 m, 120 de kg) a înregistrat 36 de victorii în meciurile pe reguli de K-1, dintre care 32 prin KO, majoritatea în prima repriză. În 2010, australianul a devenit campionul Oceaniei, iar în noiembrie 2011 a participat la piramida Superkombat de la Oradea, acolo unde a cedat în semifinale în fața cehului Roman Kleibl. Fost rugbyst profesionist, la fel ca și Moroșanu, Edwards a câștigat anul trecut în fața lui Raul Cătinaș la Tokyo și trebuia să participe la marea finală K-1, însă s-a retras din cauza unor neînțelegeri contractuale.