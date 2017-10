Moral excelent pentru HC Dobrogea Sud înaintea partidei cu Dinamo

Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud Constanța joacă, astăzi, de la ora 20.30, în deplasare, contra celor de la Dinamo București, în prima partidă din semifinalele Ligii Naționale. Meciul va fi transmis, în direct, pe Digi Sport 2.Victoria de la Odorhei le-a redat moralul și încrederea jucătorilor antrenați de Aihan Omer, conștienți de faptul că totul ține doar de ei. Pentru meciul de astăzi, a revenit și pivotul sârb Zoran Nikolic, operat luna trecută de menisc. Acesta a efectuat doar un antrenament, iar șansele ca el să fie utilizat fiind destul de reduse. Chiar și așa, Nikolic va lua loc pe banca de rezerve și, dacă va fi cazul, va pune umărul alături de colegii săi.Vârsta nu pare să-și fi spus cuvântul în cazul președintelui-jucător Ionuț „Rudi” Stănescu. Cel care a apărat exemplar în confruntările cu Odorhei consideră că echipa sa nu are nimic de pierdut contra dinamoviștilor și că poate obține calificare, la finalul acestei confruntări.„Băieții sunt foarte bine, încrezători că putem face un joc bun. A revenit alături de noi și Zoran Nikolic, suntem în efectiv complet. Am demonstrat și la Odorhei că putem juca un handbal de calitate, care poate pune probleme oricărui adversar. I-am mai învins pe dinamoviști în acest an, de ce nu am reuși asta și acum? Vom avea alături de noi și câteva zeci de suporteri și vom face tot posibilul să-i facem mândri de noi”, a declarat Stănescu.Federația Română de Handbal a decis ca primul meci al celei de-a doua semifinale, dintre Potaissa Turda și CSM București, să se dispute pe 10 mai, la Turda. În perioada imediat următoare, Potaissa este angrenată în alte două competiții: Cupa Challenge și Final Four-ul Cupei României. În cazul în care ardelenii se vor califica în finala Cupei Challenge, va fi devansată și partida din Cupa României, iar meciul doi din play-off să se dispute spre sfârșitul lunii mai. Mihai CHELEȘ