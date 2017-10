Mondialele de culturism, o provocare pentru sportivii constănţeni

Mondialele de culturism, o provocare pentru sportivii constănțeni

În perioada 13-16 noiembrie, Budapesta va deveni capitala culturiștilor, care vor concura la Campionatele Mondiale de fitness și culturism.La această competiție majoră, vor participa și patru sportivi legitimați la CS Farul: Cristina Chiriță (1.58 m) și Diana Pivniceru (1.68 m), ambele la bikini fitness, și Răzvan Șindelaru (fitness, 1.70 m) și Remus Boroiu (men physique, +1.80 m). Toți patru sunt coordonați de antrenorul secției de culturism a CS Farul, Cristian Mihăilescu.Remus Boroiu se află la prima participare la Mondiale.Marea provocare însă, va fi pentru Cristina Chiriță, care până acum a participat la categoria body fitness, la care a devenit și vicecampioană mondială în 2013. Cristina s-a hotărât să schimbe categoria. La Campionatele Naționale, constănțeanca s-a clasat pe poziția a cincea la categoria bikini fitness.„Categoria de bikini fitness este mai feminină, mai elegantă și am vrut să fac o schimbare. La bikini se punctează structura. Eu vreau să demonstrez că pot concura și la această categorie. Mă duc cu inima deschisă”, a declarat sportiva, pentru „Cuget Liber”.Cristina mai adaugă faptul că proba de bikini fitness la înălțimea ei (1.58 m) este cea mai grea, căci sunt multe concurente, aproximativ 50. Antrenorul Cristian Mihăilescu crede în eleva sa și în munca pe care o depune. Obiectivul celor patru este calificarea în finală, unde ajung doar cei mai buni șase concurenți, iar de acolo fiind doar un pas până la obținerea unei medalii.„Cristina este o fată cu o structură fru-moasă, cu eleganță și mișcare scenică. Schimbare categoriei nu a fost văzută cu ochi buni de către arbitrii naționali. Au spus că este prea dezvoltată, dar noi credem altceva. Eu cred că are șanse să prindă finala. Este o provocare pentru noi, să vedem și părerea altora. La băieți, Șindelaru are o șansă de calificare în finală la fitness, însă are posibilitatea să schimbe categoria și să participe la men physique”, a explicat Mihăilescu.