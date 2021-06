Moment aniversar. 100 de ani de la primul meci de handbal disputat în România

Joi, 17 iunie, este o zi cu o importanță istorică: se împlinesc 100 de ani de la primul meci de handbal disputat la Sibiu, pe data de 17 iunie 1921. În acest context, Federația Română de Handbal anunță că toate competițiile ce se vor desfășura anul acesta vor sta sub egida „100 de ani de handbal în România”.„Federația Română de Handbal va desfășura anul acesta toate competițiile sub egida «100 de ani de handbal în România». Handbalul a adus foarte multă bucurie oamenilor din această țară, continuă să aducă bucurie, este privit și iubit și, în cazul unei performanțe mari, ar putea să scoată oamenii în stradă.Văd handbalul ca pe un copac cu foarte multe ramuri și cu rădăcini adânci, atât în sportul românesc, cât și în contemporaneitatea românească”, a declarat, pentru frh.ro, Alexandru Dedu, președintele Federaţiei Române de Handbal.XXXConstantin „Pilică” Popescu amintește în cartea Istoria Handbalului Românesc 1921-2009 - Volumul 1, Cronologie:Cu prilejul serbărilor de sfarşit de an şcolar, pe stadionul mare din Sibiu are loc un joc demonstrativ de handbal între elevii profesorului WILHELM BINDER, care a oficiat şi ca arbitru.Cotidianul de limba germană ŞIEBENBURGISCHE - DEUTSCHES TAGEBLATT, Nr. 14442, din 18 iunie 1921 consemnează următoarele: “…DEMONSTRAȚIA DE GIMNASTICĂ A TUTUROR ȘCOLILOR A AVUT LOC ÎN ZIUA DE 17 IUNIE 1921. JOCURILE LIBERE CARE AU CONTINUAT, AU AVUT URMĂTOARELE REZULTATE: CLASA V-a REALA, CONTRA CLASA V-a GIMNAZIU, BĂIEȚI, LA HANDBAL 1:0”.Același cotidian anunța câteva zile mai târziu: „ÎN PROGRAMUL PENTRU DEMONSTRAȚIA DE SFARȘIT DE AN A ȘCOLILOR DE FETE (24 IUNIE) LA PUNCTUL 3 “JOCURI GENERALE” ESTE PREVAZUT ȘI UN JOC DE HANDBAL”.Pe baza acestor documente scrise afirmăm cu siguranță că 1921 este „anul de naștere” a handbalului în România şi mai precis ziua de 17 iunie ca data certă a primului meci de handbal desfășurat în țara noastră.Atestarea oficială scrisă confirmă şi PRIMUL ANTRENOR, dar şi PRIMUL ARBITRU din România, profesorul WILHELM BINDER, titularul catedrei de educație fizică de la LICEUL BRUKENTHAL din Sibiu, ai cărui elevi sunt deci și PRIMII JUCĂTORI DE HANDBAL din România.Foto: eurohandball.com