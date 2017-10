Moldovan, Apostol şi Apostu nu mai intră în vederile Farului

Moldovan, Apostol și Apostu nu mai intră în vederile Farului

Miercuri, 04 Iulie 2007

Constantin Gache, antrenorul principal al Farului, a declarat, ieri, că din lotul de 25 de jucători pentru cantonamentul din Austria, nu vor face parte atacanții Tibor Moldovan și Bogdan Apostu și mijlocașul stânga Iulian Apostol, care nu mai intră în vederile sale. Cei trei trebuie să-și găsească acum alte echipe. „Eu sunt cu zâmbetul pe buze, îmi place să lucrez într-o atmosferă mai destinsă, dar, când e de treabă, trebuie să facem treabă. Mi s-a părut mie că nu s-au angajat total. Poate aveau în minte să și plece. Nu dețin adevărul absolut la fotbal, dar am și eu principiile și metodele mele, pe care le aplic. Ar fi fost necinstit să le fi spus când reveneam din Austria. Sunt șanse cam mici să rămână”, a spus Gache. Jucătorii se plâng că au fost anunțați târziu despre faptul că nu se mai contează pe ei, când echipele și-au cam făcut loturile și le va fi, în consecință, destul de greu să-și găsească noi angajamente. Însă vor respecta decizia clubului. „Nu i-am băgat nimănui limba în ureche“ Iulian Apostol spune că a avut o ofertă cu puțin timp înainte și se întreabă de ce nu s-a ajuns la o înțelegere atunci, dacă acum nu mai intră în vederile echipei. „Nu am fost surprins de această decizie, surprize sunt la Andreea Marin. M-a deranjat puțin că nu am fost anunțat mai din timp, de când s-a reunit lotul, ca să-mi fac și eu calculele. Poate unii cred că am 20 de ani și un meci în prima ligă, dar nu e așa. Dacă e să fie, atunci să fie o despărțire frumoasă, nu una zbuciumată. Mi s-a reproșat atitudinea? În lume, nu sunt două caractere identice. Eu spun în față și vreau să mi se spună tot așa. Nu m-am ferit, nu m-am ascuns, nu i-am băgat nimănui limba în ureche și nici n-o s-o bag vreodată. Sunt un om vertical și așa voi muri“, a declarat Apostol. Tibi are oferte din Ungaria și din țară Moldovan a spus că încă din cantonamentul din Brașov a auzit ceva, dar nu este șocat de decizia Farului, pentru că se consideră un jucător cu experiență, de liga întâi, și nu îi este frică că nu-și va găsi echipă. Spune că are destule oferte, din Ungaria și din țară. Se pare că una dintre echipele din țara vecină interesate de el este Honved Budapesta. „Dacă clubul și antrenorii vor dori să ne despărțim pe cale amiabilă, atunci așa va fi“, a declarat Tibor. Despre faptul că i s-a reproșat atitudinea, jucătorul a spus: „Fiecare jucător are personalitatea lui. În general, în viață, cei cu personalitate și caracter puternic nu sunt suportați”. Lui Tibi nu i se pare normal să fi fost dat afară pentru că are salariu mare, cum s-a speculat. „Dacă am salariu mare la Farul, înseamnă că am valoare. Dacă mă dau afară pentru aceasta, e politica lor”, a arătat jucătorul. „Dumnezeu le vede pe toate” Bogdan Apostu nu vede niciun motiv care să fi dus la renunțarea la el. „Nu pot să cred că poate fi vreun aspect fotbalistic la mijloc. Ce să mi se reproșeze? Că am alergat prea mulți kilometri la Brașov? Nu am jucat nicio secundă pe postul meu, cel de atacant, doar 20 de minute în tot turneul, ca mijlocaș dreapta. Atunci? Cine știe, probabil că eu am retrogradat cu UTA sezonul trecut, iar Farul s-a clasat pe o poziție mult mai bună“, a fost ironic Apostu. „Din punctul meu de vedere, e o politică ciudată a clubului, în condițiile în care, deși UTA mă voia înapoi, nu am fost lăsat să plec. Sunt multe semne de întrebare vizavi de ceea ce înseamnă aici organizare. Dar, până la urmă, e opțiunea lor, pe care eu trebuie să o respect. Există un Dumnezeu care le vede pe toate și care, până la urmă, va face ordine. Când voi pleca, poate voi spune mai multe, dar acum nu pot. 