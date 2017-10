Doliu în lumea olimpismului: a încetat din viață președintele de onoare al CIO, Juan Antonio Samaranch

Moartea „monstrului sacru“

Președintele de onoare al Comitetului Olimpic Internațional, spaniolul Juan Antonio Samaranch, în vârstă de 89 de ani, a încetat din viață, ieri, la o clinică din Barcelona. „Marca” a anunțat că decesul a fost confirmat de directorul serviciului de medicină internă de la spitalul Quiron, Rafael Esteban Mur. „Juan Antonio Samaranch, internat la spitalul Quiron din Barcelona, a murit la ora 13.25 (11.25 GMT), miercuri, ca urmare a unui stop cardio-respirator”, se arată în comunicatul clinicii din Barcelona. În vârstă de 89 de ani, Samaranch a fost internat de urgență, marți după-amiază, la spitalul privat din Barcelona, pentru insuficiență coronariană acută. Fostul președinte al CIO a fost internat de mai multe ori în ultimi ani, ultima dată, în octombrie 2009, după ce s-a simțit rău, în timp ce se afla la Monte Carlo. În 2007, Samaranch a fost spitalizat din cauza unor probleme cardiace, iar în 2001, a stat mai mult timp în spital, cu diagnosticul oboseală cronică, după ce a părăsit președinția CIO. Juan Antonio Samaranch a fost președintele CIO în perioada 1980-2001, iar apoi a fost președintele de onoare al forului olimpic. Doar baronul francez Pierre de Coubertin, „tatăl” Jocurilor Olimpice moderne, a rămas în funcție mai mult ca Samaranch (1896-1925). Guvernul regional catalan a anunțat că sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Samaranch va fi depus, astăzi, într-o capelă de la sediul „Generalitat”, pentru ca locuitorii Barcelonei să-i poată aduce un ultim omagiu. O pierdere uriașă pentru sportul mondial Președintele Autorității Naționale pentru Tineret și Sport, Doina Melinte, a declarat că decesul lui Samaranch reprezintă o pierdere mare pentru întreg sportul mondial. „Este o mare pierdere pentru sportul mondial și cel olimpic. L-am cunoscut personal, am primit medalii de la dânsul. Întreg sportul mondial are de suferit, nu doar atletismul. Îmi pare rău, nu am cuvinte”, a spus Melinte. „Samaranch a fost omul care a dus Jocurile Olimpice într-o altă dimensiune și a înțeles că sportul merge către profesionalism. El a condus într-un mod cu totul diferit Comitetul Olimpic Internațional și a fost autorul modernizării sportului. A fost un monstru sacru pentru tot ceea ce înseamnă sport și mișcarea olimpică”, a spus Octavian Morariu, președintele COSR.