„Moartea din Carpaţi“ e Katamoro al Japoniei

Cătălin Moroșanu vrea să-l mănânce pe pâine și pe „Big Daddy“ Goodridge

„Moartea din Carpați“ e Katamoro al Japoniei

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Luptătorul Cătălin Moroșanu a declarat că intenționează să lupte în viitorul apropiat cu una dintre figurile de referință ale circuitului mondial K1, Gary Goodridge. „După victoria obținută în fața japonezului Sawayashiki de la Taipei, promotorul Eduard Irimia mi-a spus că va încerca să perfecteze un meci într-o gală din România cu Gary Goodridge. Ar fi un meci de senzație, pentru că Goodridge este un personaj de referință în lumea K1. Nu mi-e frică de nimeni din circuitul K1 și nu pot să spun că vreau să mă bat cu cineva anume. Mă lupt cu orice adversar, pentru că la acest nivel trebuie să fii pregătit să te înfrunți cu toată crema K1“, a declarat Moroșanu. Gary „Big Daddy” Goodridge, în vârstă de 42 de ani, are la activ 30 de meciuri în circuitul K1, dintre care 12 victorii (5 prin KO), 17 înfrângeri și un egal. Luptătorul originar din Iași a adăugat că victoria prin KO în fața japonezului Sawayashiki a fost o surpriză pentru lumea K1: „Mulți s-au așteptat să pierd prin KO, nu să câștig, mai cu seamă că eu practic această disciplină de puțin timp, iar japonezul face asta de mai bine de 15 ani. El era eroul Japoniei, am fost dus în Taipei să pierd, ca victimă sigură, dar le-am arătat că nu sunt terminat. Am demonstrat că acel eșec de la Amsterdam a fost un accident. Acel KO m-a ambiționat foarte tare, a fost ca o lecție de viață pentru mine“. Antrenorul lui Moroșanu, Mihai Constantin, a declarat că japonezii l-au adoptat deja pe Moroșanu, strigându-l Katamoro: „Apariția lui Cătălin a surprins pe toată lumea. El nu doar se bate, ci știe să facă și spectacol, iar japonezii deja îl îndrăgesc foarte tare“. Cătălin Moroșanu l-a învins la 14 iulie pe Junichi Sawayashiki prin KO, în cadrul Grand-Prix-ului Asiei din Taipei.