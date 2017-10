Mizează pe un număr mare de participanţi

Mizează pe un număr mare de participanți

Coordonatorul de proiect Emil Ionescu, de la DSJ, a explicat motivul pentru care acțiunea „Și tu poți face sport" este destinată constănțenilor cu vârste mai mari de 25 de ani. „În 2007, am organizat o mulțime de competiții pentru preșcolari, școlari, liceeni și studenți. Segmentul 25-100 de ani rămăsese descoperit și am considerat că e timpul să facem ceva și pentru ceilalți constănțeni. Sunt încântat că am reușit să aducem lângă noi parteneri puternici. Acest eveniment era necesar, pentru ca activitatea sportivă să devină un mod de viață. Sâmbătă, în fiecare locație, instructorii vor alcătui programul în funcție de specificul sălii", a declarat Emil Ionescu, în cadrul conferinței de presă organizate, ieri, la Hotel Ibis. Referitor la costurile acțiunii, directorul executiv al DSJ, Elena Frîncu, a spus că, față de amploarea proiectului, banii sunt mai puțin importanți. „DSJ este pregătită să aloce între 5.000 și 10.000 de lei. Contăm pe un număr cât mai mare de participanți și sperăm ca evenimentul să devină unul de tradiție", a explicat Elena Frîncu.