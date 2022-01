Miza pe tineret! HC Dobrogea Sud, două victorii în amicalele cu CSM Alexandria

Handbaliştii de la HC Dobrogea Sud au susţinut, în week-end, la Sala Sporturilor din Constanţa, două partide amicale, în compania CSM-ului Alexandria. De fiecare dată, victoria a aparţinut „delfinilor”, însă mai important este faptul că tinerii jucători au ieşit la rampă.Susţinuţi de aproximativ 100 de suporteri, „delfinii” s-au impus în primul meci de verificare disputat în compania teleormănenilor. Dincolo de rezultat, 29-26 (14-11), a fost un prim test util pentru jucătorii antrenaţi de George Buricea.Un bun prilej de a-i vedea în teren şi pe jucătorii mai tineri, cărora li s-a dat credit deplin în ultimele 20 de minute. Dani Vasile a închis poarta în multe momente şi şi-a făcut „norma” de un gol pe meci, cu o aruncare din poartă în poartă. Nu au lipsit nici fazele spectaculoase, apreciate şi răsplătite cu aplauze de fani.HC Dobrogea Sud: Vasile 1 gol, Preda, Chilianu - Stankovic 7 goluri (3x7 m), Komogorov 5, Andrei 4 (2), Susanu 3, Stănescu 3, Ilie 2, Loghin 2 (1), Chikovani 1, Caba 1, Vegar, Ştefan, Bruj.În cel de-al doilea amical, handbaliştii constănţeni au găsit mai uşor traseele exersate la antrenamente, au combinat mai eficient şi au marcat mai multe goluri. „Delfinii” au avut 13-9 la pauză, apoi şi-au mărit treptat avantajul pentru o victorie fără dubii, scor 33-24.Nu a jucat deloc căpitanul Ionuţ Nistor, care este accidentat, în timp ce, de la oaspeţi, a lipsit pivotul Marius Mocanu, tot din cauza unei accidentări.HC Dobrogea Sud: Vasile 8 intervenţii, Preda 2 - Andrei 7 goluri, Komogorov 7, Nikolic 4, Stankovic 3, Loghin 3, Chikovani 2, Stănescu 2, Caba 2, Ilie 1, Vegar 1, T. Ştefan 1, Susanu / Chilianu - Bruj, R. Ştefan.Antrenorii George Buricea şi Constantin Ştefan au convenit să mai joace 15 minute, pentru a-i vedea la lucru pe jucătorii tineri. Un al cincilea „sfert”, în care şi cei aproximativ 50 de suporteri prezenţi în tribune au putut urmări „HCD Next Generation”.Formula de joc a fost Chilianu - portar, Teodor Ştefan - extremă dreapta, Stănescu - inter dreapta, Ilie (Caba) - centri, Susanu - pivot, Bruj - inter stânga, Loghin - extremă stânga, plus Rareş Ştefan, variantă în extrema dreaptă.„Sunt mulţumit de felul în care jucătorii s-au implicat. După o lună şi o săptămână fără meci oficial, nu e deloc uşor. Trebuie să încerc cât mai multe formule, pentru că suntem decimaţi de accidentări. Sper să găsesc «formula magică» şi să ne îndeplinim obiectivele”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul George Buricea.Din păcate, după Leon Raso, care a fost operat la genunchi în toamna anului trecut şi a ratat restul sezonului, şi Ionuţ Nistor se confruntă cu o problemă destul de serioasă. El s-a accidentat la naţională, în meciul cu Moldova, din 9 ianuarie, motiv pentru care nu a fost folosit deloc în aceste amicale.XXXHC Dobrogea Sud va juca primul meci oficial din acest an contra Potaissei Turda, pe 31 ianuarie, de la ora 16.00 (în direct la TVR 2), la Sala Sporturilor. Urmează alte dueluri foarte dificile, contra unor echipe de top: cu Steaua, pe 6 februarie, la Chiajna (ora 11.00, în direct la TVR 2), cu Dinamo, pe 12 februarie, la Constanţa (ora 15.30, în direct la TVR 1) şi Minaur, pe 16 februarie, la Baia Mare (ora 16.00, în direct la TVR 2).Foto: Facebook / Handbal Club Dobrogea Sud