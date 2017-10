„Mititelu e sigur că ne bate, dar şi anul trecut zicea că ia titlul şi Cupa“

Ion Marin, antrenorul Farului:

„Mititelu e sigur că ne bate, dar și anul trecut zicea că ia titlul și Cupa“

Ion Marin nu este impresionat de declarațiile pline de optimism ale Universității, cum că meciul cu Farul va fi o joacă de-a șoarecele și pisica, cu „rechinii“ victime sigure. „Avem șansele noastre, chiar dacă patronul craiovean Mititelu este convins că va câștiga. Probabil că e la fel de sigur ca anul trecut, când a declarat că va lua titlul și Cupa. La experiența mea, nu mai pun preț pe astfel de declarații, care nu caută decât să inducă o anumită stare de spirit. Unele sunt pompoase, altele la obiect, cert este că eu vreau să rămân cu picioarele pe pământ și să analizez logic. Chiar îi rog pe craioveni să mai facă asemenea declarații. Se pare că încep deja să-mi pregătească psihologic jucătorii. Nu cred că elevilor mei o să le prindă bine declarații de genul «pe ăștia o să-i fumăm»“, a spus „Săpăligă“. Tehnicianul Farului este optimist înaintea meciului de la Craiova, spunând că „rechinii“ joacă mult mai bine și mai dezinvolt în deplasare, alcătuind o echipă care se organizează foarte bine și e periculoasă pe contraatac. „Ca să nu venim cu mâna goală din Bănie, ne trebuie multă ambiție, dăruire, organizare și angajament. Cred că putem obține un rezultat bun, ținând cont și de faptul că oltenii nu beneficiază de sprijinul galeriei“, a mai declarat Ion Marin. Principalul constănțean crede că Universitatea e o echipă bună, cu jucători tehnici, cu posibilități, dar nu îi este teamă de jocul din Bănie, sperând să speculeze problemele defensive ale oltenilor. Mai multă atitudine! „Săpăligă“ a mai declarat că înfrângerea cu Rapidul nu a degradat atmosfera la Farul, dar la meciurile viitoare trebuie altă atitudine. „Este o atmosferă de lucru la Farul. Nimeni nu a făcut o dramă din acest eșec, dar s-a tras un semnal de alarmă foarte serios, în sensul că abordarea partidelor trebuie făcută cu o altă atitudine. Am făcut analiza meciului cu Rapid și o spun încă o dată că, dacă eram mai atenți la pasul decisiv, jocul cu giuleștenii nu se termina așa. Am avut cel puțin cinci posibilități de a pasa decisiv și a-i lăsa pe jucătorii noștri liberi cu portarul, pe lângă cele trei mari ratări din finalul meciului“, a spus Ion Marin. Maxim, incert pentru Craiova Lotul Farului pentru meciul de la Craiova va fi format din 19 jucători, cei 18 opriți pentru confruntările cu Gloria Buzău și Rapid, plus tânărul mijlocaș Cosmin Matei. Măsura a fost luată întrucât fundașul stânga Florin Maxim, care s-a ales cu o entorsă în meciul cu Rapid, este incert. Max va merge totuși la Craiova, sperându-se în recuperarea sa. „Florin a încercat să alerge, dar are în continuare dureri, iar eu nu îl voi forța. Dacă nu va putea juca avem soluții pentru înlocuirea sa”, a declarat Ion Marin. Farul tratează cu un jucător din Slovenia Ion Marin a declarat ieri, că, miercuri seară, aproape a încheiat negocierile cu un jucător din Slovenia, iar în această dimineață un reprezentant al Farului va pleca în Portugalia, pentru o altă pistă. „Farul nu a încheiat campania de achiziții. Căutăm în continuare jucători, până la încheierea perioadei de mercato“, a spus „Săpăligă“.