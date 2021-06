Misiune la Zagreb! „Stejarii” debutează în Rugby Europe Sevens Trophy Series

Avem o echipă tânără, majoritatea sunt copii până în 20 de ani, o echipă în care cel mai experimentat este Marian Ispir, care ne dorim să şi lege echipa, să aducă acea luciditate în joc şi diferenţă în momentele cheie. Am avut o săptămână bună de pregătire, ne-am axat pe pregătire fizică specială de rugby în 7, cu accent pe omogenizarea jucătorilor, pe deprinderea acestora cu specificul jocului, pentru că toţi provin din rugby în XV şi, practic, trebuie să înveţe totul de la zero, să se adapteze stilului de joc. Având în vedere că la noi nu există nimic dezvoltat pe rugby în 7, este un pas firesc, o trecere pe care trebuie să o facă.





Sunt mulțumit de cum au răspuns la solicitările pe care le-am avut şi este important să putem creşte pe această bază, să păstrăm nucleul pentru competiţiile viitoare.





Legat de participarea la Zagreb, vom juca în funcţie de posibilităţile jucătorilor pe care îi avem şi realist vorbind, ca şi clasare am fi undeva între locurile 5-8. Trebuie să avem mai multe turnee specifice de rugby în 7, pregătire specifică, este mai mult de un an de pauză, de aceea consider că, în aceste condiţii, băieţii au răspuns foarte bine. După primul turneu, putem spune cu exactitate unde ne aflăm în raport cu celelalte echipe”, a declarat, pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Rugby, selecţionerul Marin Alexandru Jr.



Echipa României: Alexandre Creţu (Carcassonne Espoirs), Andrei Homiuc (RC Griviţa), Silviu Mircea (RC Griviţa), Marius Chiriac (CS Dinamo), Alexandru Tudose (CS Dinamo), Cristian Zamfir (Ştiinţa Petroşani), Vlad Bălan (Ştiinţa Petroşani), Sorin Pândichi (CNOPT), Rafael Florea Jilăveanu (CS Dinamo), Ovidiu Neagu (RC Bârlad), Alexandru Ichim (RC Bârlad), Marian Ispir (CS Dinamo).







Echipele naţionale care iau parte la Trophy Series de la Zagreb sunt: România, Suedia, Israel, Turcia, Ucraina, Cehia, Luxemburg, Ungaria, Belgia, Croaţia, Danemarca şi Letonia. Acestea vor fi împărţite în trei grupe.





După un stagiu de pregătire la Centrul Sportiv Naţional de la Snagov, „stejarii” au plecat, joi, 17 iunie, spre Croaţia.„Din păcate, am avut probleme cu accidentările, nu ni s-au putut alătura câţiva jucători pe care ni i-am fi dorit aici, precum Alexander Dinu, Andrei Pricopie, Teo Ursu, apoi l-am pierdut după primele zile de pregătire pe Ivanciu. Este un câştig însă venirea celor doi jucători de Superligă, Marian Ispir şi Rafael Florea.