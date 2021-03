Mişcare surpriză! Monica Niculescu, noul căpitan al naţionalei de senioare a României

Prima întâlnire oficială la care Monica Niculescu va participa în noua sa calitate va fi România - Italia, programată la Cluj-Napoca, pe 16/17 aprilie, contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale a „Billie Jean King Cup”, noul nume sub care se desfășoară Fed Cup.



XXX





Jucătoarea Simona Halep, nr. 3 mondial, a declarat, vineri, pe Aeroportul „Henri Coandă”, înaintea plecării în Statele Unite ale Americii, că se bucură foarte mult pentru promovarea Monicăi Niculescu, precizând că aceasta va decide tot ce ţine de echipă.



„Mă bucur pentru Monica, ştiam că va fi căpitan, ni s-a confirmat dinainte acest lucru. Sper să facem o treabă bună împreună. Eu sunt jucător, iar ea va fi căpitan-jucător, ea va decide tot ce ţine de echipă. Eu voi fi acolo să-mi joc meciurile şi atunci când va fi cazul voi juca şi extra dacă va fi nevoie”, a declarat Simona Halep, adăugând că, la rândul său, este tentată de postura de căpitan: „Îmi doresc tare mult să fiu căpitan. Chiar şi jucător, cred că este o experienţă extraordinară şi, bineînţeles, şi un stres în plus”.





Campioana din Constanţa a precizat că nu va lipsi de la meciul cu Italia.



„M-am hotărât să joc în Fed Cup. Faptul că am stat o lună m-a ajutat să pot decide să merg să joc două meciuri în plus. Acolo e mereu o emoţie diferită, o încărcătură emoţională foarte mare.



Putem trece de Italia, putem trece de orice echipă. În momentul de faţă, avem o echipă foarte puternică. Am încredere tot timpul când mergem la Fed Cup, pentru că e o competiţie diferită. Iar atunci când reuşeşti să formezi o echipă în adevăratul sens al cuvântului, poţi să câştigi foarte multe”, a adăugat a treia jucătoare a lumii.





Simona Halep va participa, în perioada 23 martie - 3 aprilie, la turneul de la Miami.





Monica Niculescu (33 ani) este noul căpitan al echipei naționale de senioare a României, după ce antrenorul Florin Segărceanu a decis să renunțe la funcția de căpitan-nejucător pe care a ocupat-o începând cu luna noiembrie 2017.„Conducerea FRT își exprimă recunoștința față de activitatea depusă de antrenorul Florin Segărceanu alături de echipa de Fed Cup a României, pe care a dus-o spre cea mai bună performanță din istorie, semifinala Grupei Mondiale cu Franța din anul 2019, și îi mulțumește pentru pasiunea și implicarea de care a dat dovadă în cei peste trei ani în care s-a ocupat de destinele naționalei de senioare a României”, a transmis conducerea Federaţiei Române de Tenis.