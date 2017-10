Mirel Radoi şi-a dat demisia de la Steaua în urmă cu câteva minute

Mirel Radoi și-a dat demisia de la Steaua în urmă cu câteva minute

Ştire online publicată Vineri, 21 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Mirel Radoi si-a dat demisia dupa umilinta cu Rosenborg, facand anuntul in vestiar in urma cu putin timp. "Pentru binele echipei, eu o sa plec", a spus Radoi, care s-a urcat in masina si a plecat, transmite Sport.ro.Acesta a decis sa paraseasca functia de antrenor principal, desi patronul Gigi Becali a declarat ca i-a promis ca nu renunta la postul de principal. Radoi pleaca de la Steaua fara sa aiba nicio victorie pe teren propriu in acest sezon, in 7 meciuri disputate pe National Arena, ratand calificarea in Liga Campionilor si fiind la un pas de ratarea calificarii si in Europa League, dupa 0-3 acasa cu Rosenborg.Primii 3 favoriti la postul de principal la Steaua sunt Titi Dumitriu, pus antrenor la grupele de tineret ale Stelei in aceasta vara, Mihai Stoichita si Nicolae Dica, pentru o perioada scurta de timp.