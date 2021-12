Mirel Rădoi a avut două oferte după plecarea de la naţionala României, dar le-a refuzat pe ambele

Mirel Rădoi (40 de ani) şi-a încheiat contractul cu echipa României pe 30 noiembrie 2021, iar de atunci a dispărut din peisaj, cu excepţia mesajului de adio transmis pe 9 decembrie.Dacă tot a intrat în vacanţă, a ales să plece în Golf cu familia, acolo unde deţine mai multe proprietăţi.Chiar dacă despre el s-a scris că ar fi avut, din nou, ofertă de la Universitatea Craiova, Laurenţiu Reghecampf este în continuare antrenor principal în Bănie şi pare să se bucure de susţinerea lui Mihai Rotaru.Dar Rădoi a avut alte oferte, pe care le-a confirmat chiar el. A fost vorba despre propuneri venite de la echipe naţionale ale căror nume nu le-a dezvăluit.Le-a refuzat pe ambele pentru că i s-ar fi părut imoral să ignore propunerea lui Răzvan Burleanu, preşedintele FRF, de a continua la cârma României, dar să meargă la altă naţională, după cum a precizat pentru Telekom Sport.Rădoi îşi doreşte să preia o echipă de club pe care să o antreneze zi de zi, aşa cum a făcut la FCSB, acolo unde însă nu a avut succesul dorit de suporterii echipei, iar Gigi Becali l-a cam forţat şi pe el să demisionezee.„Acum mi-ar plăcea mai degrabă să fiu antrenor decât selecționer. Drept dovadă, acum am avut două oferte de la echipe naționale, dar le-am refuzat. Am zis că asta ar fi culmea! Am plecat de la naționala mea, nu am prelungit contractul, și merg la alte echipe naționale”, a declarat Rădoi.