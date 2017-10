Mircea Sandu: Stadioanele Giulești și Dinamo trebuie demolate

Sâmbătă, 07 Noiembrie 2015

Fostul președinte al FRF, Mircea Sandu, transmite un semnal de alarmă. În cadrul unui interviu acordat Digi Sport, Sandu a subliniat faptul că stadioanele echipelor Rapid și Dinamo trebuie demolate urgent, deoarece sunt în pericol să se prăbușească."Eu am spus ca trebuie demolate cele de acum, altii ca trebuie zugravite. Pai trebuie demolat Dinamo, ca nu mai ai ce sa faci cu el. Ca e din 1948. Trebuie ras de pe fata pamantului. Si Ministerul de Interne, partea Guvernului, sa aloce din buget 30-40 de milioane de euro. Iar Ministerul Transportului la fel pentru Giulesti. Ca trebuie sa cada pe lume si sa moara cineva, eventual, ca sa fie demolat. Inca 40 de milioane. Si mai era Steaua cu vreo 25 de milioane, acolo puteai sa mai recuperezi ceva. Dar trebuie acoperit. Ca nu trebuie sa vada nimeni, nici din elicopetere, nici din drone sau blocuri, cum se antreneaza cei de acolo. Si atunci, Dinamo, Steaua si Rapid aveau stadioane noi", a declarat Sandu, potrivit Ziare.com.Acesta a precizat ca in 2016 "incep vizitele de la UEFA" in privinta stadioanelor si ca UEFA poate lua Romaniei dreptul de organizare."Au fost peste 30 de orase care au candidat initial, au ramas 23 din care s-au ales 13. Pai Budapesta maine ne-ar lua locul. Maine. Sper, totusi, ca bataia pe care am dus-o eu trei ani ca sa aduc Romaniei acest turneu final european, sa nu fie degeaba", a mai declarat fostul presedinte FRF.