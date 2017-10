Mircea Sandu și-a cerut scuze pentru biletele oferite familiei lui Ionuț, băiatul ucis de un maidanez

05 Septembrie 2013

Președintele FRF, Mircea Sandu, și-a cerut scuze familiei lui Ionuț, copilul ucis de maidanez, dacă a jignit cumva prin oferirea de bilete la partida România - Ungaria din preliminariile Cupei Mondiale 2014."Dacă am jignit familia micuțului și regretatului Ionuț sau dacă am creat impresia de lipsă de sensibilitate, îmi cer scuze. Când am lansat familiei îndoliate invitația de a asista la meciul România - Ungaria, niciun moment nu am considerat că pierderea unui copil poate fi înlocuită sau alinată. Cum aș fi putut crede așa ceva?", a spus Mircea Sandu, joi, prin intermediul unui comunicat de presă.Naționala României va întâlni Ungaria vineri, pe Arena Națională, de la ora 21.00, în preliminariile Cupei Mondiale din 2014.