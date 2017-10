Mircea Sandu: „România are şanse mari să prindă barajul pentru CM 2014"

Mircea Sandu: „România are șanse mari să prindă barajul pentru CM 2014"

Ştire online publicată Marţi, 08 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că naționala țării noastre are mari șanse să participe la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2014.„România are mari șanse la barajul pentru CM 2014, după meciurile cu Andorra și Estonia. În mod normal, trebuie să luăm șase puncte la aceste două jocuri. Dar, nu numai punctele sunt importante, ci și numărul de goluri pe care dorim să le marcăm. Dacă jucătorii se concentrează numai pe aceste jocuri, șansele noastre sunt sută la sută. Sau 90 la sută, pentru că Ungaria are un punct în plus față de noi și Turcia. Dar, Ungaria joacă în Olanda, unde este foarte greu, după părerea mea, să câștige”, a declarat Mircea Sandu.Boss-ul FRF a spus că nu consideră că Ungaria are șanse să se impună în Olanda: „După ce am văzut meciul Ungariei cu noi la București, nu cred că au șanse să câștige în Olanda. Dar, fotbalul este fotbal și se poate întâmpla orice”.România va juca contra Andorrei pe 11 octombrie, în deplasare, și a Estoniei, pe 15 octombrie, la București.