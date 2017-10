Mircea Sandu, audiat la DNA în dosarul privind o posibilă mituire a unor arbitrii

Ştire online publicată Joi, 07 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, s-a pezentat, în această dimineață, la Direcția Națională Anticorupție, pentru a fi audiat în dosarul în care procurorii fac cercetări în urma unor declarații potrivit cărora patronul Politehnicii Timișoara ar fi vrut să mituiască arbitri, informează Mediafax. Mircea Sandu a fost citat pentru a fi audiat în acest dosar în care procurorii anticorupție s-au sesizat după ce președintele Federației Române de Fotbal (FRF) a declarat cotidianului ProSport că patronul Politehnicii Timișoara, Marian Iancu, "se pregătea să dea 1,5 milioane de euro la ligă și 500.000 la arbitri" pentru ca formația sa să câștige titlul sezonul trecut.Președintele FRF a venit la sediul DNA în jurul orei 10.00, el nefiind însoțit de avocat. Mircea Sandu a spus că nu vrea să facă acum declarații privind audierea sa la DNA.Și Gigi Becali a fost citat petnru a fi audiat ca martor în acest dosar, finanțatorul stelist declarând că se va prezenta numai când va dori și nu le va spune nimic procurorilor anticorupție.Gigi Becali crede că acțiunea DNA îl vizează pe președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, el precizând că finanțatorul Universității Craiova, Adrian Mititelu, i-a spus în urmă cu o lună și jumătate că șeful LPF va fi arestat. Contactat de MEDIAFAX, președintele LPF, Dumitru Dragomir, a declarat că nu dorește să comenteze pe marginea investigațiilor DNA.În acest dosar a fost audiat, miercuri, la DNA și președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram, după ce Gigi Becali a afirmat despre el că i s-a propus o sumă de bani din partea unui conducător de club pentru arbitraje favorabile în Liga I.Conducătorul CCA îl consideră vinovat pe finanțatorul FC Steaua pentru chemarea sa în fața procurorilor DNA. "Cred că este momentul ca domnul Gigi Becali să își dea seama că aceste declarații iresponsabile, aceste declarații făcute în glumă cum spune dânsul, pot crea probleme altor persoane fără nicio vină. Din punctul meu de vedere, dânsul este vinovat pentru implicarea mea în acest caz", a afirmat Vasile Avram.Gigi Becali a declarat, marți, la Sport.ro, că Vasile Avram i-a povestit cum un patron de club a încercat să-l mituiască, iar un oficial al LPF a fost intermediar. "Nu putea nici dacă dădea cinci milioane la arbitri, nu 500.000 să obțină ceva. Nu avea cui să dea. Vasile Avram e un băiat deștept. Mie mi-a spus Vasile Avram - eu jur că așa e și n-are rost să mint - la nuntă la nepotul meu, Chiacu... Vasile Avram mi-a zis, și probabil el i-a spus și lui Mircea Sandu, că cineva mare de la Ligă l-a pus față în față cu un patron de echipă mare, cu șanse la titlu, și i-a promis că dacă îl ajută... Suma nu mi-a spus. Dacă recunoaște Avram, bine, dacă nu, când mă întâlnesc cu el, îi zic că e vagabond. Jur pe ce am eu mai sfânt că astea au fost vorbele lui Avram", a spus Becali.El a făcut aceste afirmații după ce președintele FRF, Mircea Sandu, a dezvăluit cotidianului ProSport că patronul Politehnicii Timișoara, Marian Iancu, "se pregătea să dea 1,5 milioane de euro la ligă și 500.000 la arbitri" pentru ca formația sa să câștige titlul sezonul trecut."Așa cum spuneți vor prin ziar «din surse federale», din surse am aflat și eu că Iancu se pregătea să dea un milion și jumătate de euro la ligă și 500.000 la arbitri. Totul pentru titlu!", a spus Sandu, potrivit ediției de marți a ProSport.Sandu a menționat că informațiile le are de la o persoană care "a vorbit între patru ochi cu Iancu". "Este vorba despre o persoană care a vorbit între patru ochi cu Iancu. Ultimul i-a spus asta. Nu știu și cât este de adevărat. E ceva ce mi s-a transmis. Repet, pe surse, așa cum spuneți voi, ziariștii", a adăugat Sandu.