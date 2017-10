Mircea Sandu a primit un mesaj de ameninţare

Mircea Sandu a primit un mesaj de amenințare

Ştire online publicată Joi, 21 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele FRF, Mircea Sandu, a declarat, astăzi, la Cluj-Napoca, că a primit un mesaj de amenințare, precizând, fără să dea nume, că o singură persoană i-ar fi putut trimite un astfel de text. Am primit un mesaj că am scăpat de cancer, dar că nu scap de nu știu ce. Unul singur e cel care poate trimite astfel de mesaje, dar va vedea că totul se va întoarce împotriva lui", a spus Sandu, citat de Mediafax.Mircea Sandu a mai dezvăluit, în august 2008, că a primit amenințări cu moartea de la o persoană care dorea schimbarea fostului președinte CCA, Gheorghe Constantin. "Am primit amenințări cu moartea la adresa familiei mele. Majoritatea mesajelor primite pe telefon aveau la început «Dă-l afară pe Costică Vâlcea». Cred că este vreun conducător nemulțumit sau cineva care a fost la arbitraj și nu mai e. Am anunțat poliția să ia măsuri în acest caz", spunea Sandu.