Mircea Rednic: Pe Mutu mi l-aș fi dorit în urmă cu cinci ani, nu acum

Ştire online publicată Miercuri, 20 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul formației Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, miercuri, pe Aeroportul Henri Coandă, că pe Adrian Mutu (37 de ani), legitimat zilele trecute de ASA Târgu Mureș, și l-ar fi dorit la echipă în urmă cu cinci ani, nu acum, când politica clubului este de a da credit fotbaliștilor tineri."Pe Mutu mi l-aș fi dorit acum cinci-șapte ani. Acum nu. Noi avem un alt proiect, dăm credit tinerilor. Dar el a fost și rămâne un jucător foarte bun. Iar Marica a ales să meargă la Steaua, este decizia lui. Nu e adevărat că nu a vorbit nimeni de la Dinamo cu el, dar nu vreau să comentez", a spus Rednic când a fost întrebat de ce Adrian Mutu și Ciprian Marica, doi foști jucători dinamoviști, au fost legitimați de alte echipe, transmite Agerpres.ro.Lotul de 22 de jucători, care a făcut, miercuri, deplasarea în Cipru pentru primul stagiu de pregătire din această pauză competițională, va mai fi completat cu un fotbalist străin, a anunțat Rednic. "Avem un lot de 22 de jucători, ne mai lipsește un jucător. Am zis că vor mai veni doi: un român, Batin (n.r. — Paul Batin), care a venit deja, și un străin. Avem nevoie de un jucător polivalent, care poate să joace pe benzi și ca al doilea vârf. Suntem în discuții cu trei jucători, dintre ei unul sigur va veni", a afirmat tehnicianul, care a dezmințit un posibil transfer al lui Constantin Budescu de la Astra Giurgiu: "Budescu e un jucător foarte bun. Dar el nu s-a dus la Steaua, nu o să vină nici la Dinamo, asta e clar".Antrenorul nu este îngrijorat de numele jucătorilor transferați de contracandidatele din play-off. "Nu mă intereseză ce transferuri au făcut ceilalți. Eu știu ce mi-am dorit la Dinamo și știu de ce mai am nevoie. Antrenamentele de până acum au decurs bine, urmează meciurile amicale. Sper ca jucătorii care au venit să se integreze. Sunt convins că vor ajuta echipa", a mai spus el.Rednic a afirmat că a refuzat oferta clubului Mouscron chiar dacă oficialii grupării belgiene erau dispuși să îi achite clauza de reziliere a contractului cu Dinamo. "Am avut o ofertă să plec în Belgia acum două zile. Ei au fost să îmi plătească și clauza de reziliere. Clauza mea la Dinamo este cât câștig pe un an. Dar am refuzat, mă simt bine la Dinamo și nu voi pleca până în vară 100 la sută", a precizat Rednic.Până la 3 februarie, când este programată întoarcerea la București, Dinamo va disputa patru partide amicale: 23 ianuarie — Shijiazhuang (China), 26 ianuarie — Aris Limassol (Cipru), 28 ianuarie — FK Ural (Rusia) și 1 februarie — Ruch Chorzow (Polonia).