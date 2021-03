Mircea Rednic: „Am văzut o schimbare la cei de la Sibiu, va fi un meci de luptă”

„E un meci greu, nu mai avem timp de calcule. Au rămas patru meciuri, plus unul restant cu Iaşi. Suntem obligaţi, dacă vrem să mai sperăm să ajungem în play-off, să câştigăm cele cinci meciuri.



Ne aşteaptă un meci greu, cu o deplasare lungă. În plus, sunt îngrijorat de cum va arăta terenul. Au fost ploi, a nins şi terenul sigur nu va arăta bine. Mai mult ca sigur va fi un meci de luptă, două echipe care îşi doresc foarte mult să câştige. Am văzut o schimbare la cei de la Sibiu, de când a venit Ciobotariu acolo”, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă online, antrenorul Mircea Rednic.





Unul dintre jucătorii de la care se aşteaptă să facă diferenţa este Juvhel Tsoumou, care şi-a făcut publică dorinţa de a marca în fiecare meci, cu atât mai mult cu cât a trecut la un moment dat şi prin curtea clubului sibian.



„Am jucat în trecut la Hermannstadt, însă acum sunt la Viitorul, aşa că îmi doresc tot ce este mai bun pentru echipa mea. După meci, putem fi prieteni. Însă noi avem un obiectiv şi trebuie să îl îndeplinim.



Eu sper să marchez în fiecare meci pentru Viitorul, de asta sunt aici. Încerc să dau din ce în ce mai mult în fiecare meci. Nu contează că înscriu împotriva celor de la Hermannstadt sau a celor de la Gaz Metan, eu vreau să îmi ajut echipa să câştige”, a precizat Tsoumou.





Iar colegul său de echipă Andrei Artean a întărit ideea că fotbaliştii Viitorului încă mai speră la calificarea în play-off.



„Va fi o deplasare grea şi lungă. Ne aşteaptă un meci dificil cu o echipă puternică. Vrem să câştigăm, pentru că încă mai sperăm la play-off. Mai avem patru meciuri plus restanţa cu CSM Poli Iaşi şi vrem să obţinem maximum de puncte. Sunt ca nişte finale pentru noi aceste partide.



Nu am avut rezultate bune cu Hermannstadt în deplasare. Nu ştiu care a fost cauza. Este o echipă agresivă, mai ales acasă, chiar dacă nu joacă pe terenul propriu”, a spus Artean.



Partida FC Hermannstadt - FC Viitorul, din cadrul etapei a 27-a a Ligii I la fotbal, se va disputa sâmbătă, 13 martie, de la ora 14.30, la Mediaş.



În clasament, echipa constănţeană ocupă locul 11, cu 29 de puncte.





Prima „finală” este cea cu FC Hermannstadt, iar rezultatul acestui meci ar putea fi influenţat, în opinia antrenorului Mircea Rednic, de starea terenului.