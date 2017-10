Mircea Lucescu are încredere în echipele româneşti din Europa League

Mircea Lucescu are încredere în echipele românești din Europa League

Ştire online publicată Marţi, 08 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Steaua se va duela cu Ajax în 16-imile Europa League, iar CFR Cluj cu Inter. Mircea Lucescu este încrezător în ceea ce privesc șansele echipelor noastre de calificare.„Steaua, în momentul de față este mai puternică decât Ajax, din ceea ce am văzut eu în meciurile din grupe”, a precizat Mircea Lucescu.„Mă uitam la Inter. Niște jucători normali, nimic deosebit. Ei sunt într-o transformare, încearcă să-și construiască o echipă. Au încheiat un ciclu acum doi ani. Eu am încredere mare, am și în CFR. CFR deja a gustat din succesul din Champions League, a simțit ce înseamnă, și nu cred că va avea complexe cu Inter. Și Inter nu trece printr-un moment favorabil”, a completat Mircea Lucescu.