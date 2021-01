Ministrul Tineretului şi Sportului s-a întâlnit cu ambasadorul Japoniei

Vizita a avut loc în contextul în care ambasadorul nipon a prezentat scrisorile de acreditare preşedintelui României la data de 15 decembrie 2020, iar Novak a fost învestit în funcţie la data de 23 decembrie.





„Am fost onorat astăzi de vizita E.S. Hiroshi Ueda, ambasadorul Japoniei în România. Această vizită are o semnificaţie cu atât mai specială cu cât capitala Japoniei va găzdui în acest an Jocurile Olimpice şi Paralimpice de Vară. Am constatat cu mare bucurie că împărtăşim aceeaşi dorinţă şi disponibilitate pentru o bună colaborare, cât şi viziunea cu privire la principii şi valori”, a afirmat Novak, pe pagina sa de Facebook, după întâlnire.





„I-am vorbit domnului ambasador despre aprecierea pe care o am pentru modelul de educaţie japonez, despre sportivii calificaţi sau aflaţi încă în proces de calificare. La Tokyo, ei vor fi România în faţa întregii lumi şi îmi doresc să arătăm tuturor că avem valori şi valoare. La acest efort voi contribui personal, în calitate de ministru, dar şi de sportiv participant la Jocurile Paralimpice. Spor la pregătire şi antrenamente şi mult succes tuturor!”, a mai scris Novak în reţeaua de socializare.





Ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, s-a întâlnit joi cu Hiroshi Ueda, ambasadorul Japoniei în România, potrivit paginii de Facebook a ministerului.