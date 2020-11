Ministrul Tineretului şi Sportului, în autoizolare

„În urma anunţului colegului meu de Guvern Adrian Oros, ministrul Agriculturii, care a fost confirmat pozitiv pentru infecţia cu SARS-COV-2, am luat decizia de a mă izola la domiciliu 72 de ore şi de a realiza un nou test după această perioadă. Testul RT-PCR pe care l-am efectuat joi a avut rezultatul negativ. Miercuri am participat la câteva activităţi politice în aer liber împreună cu domnul Oros şi, din acest motiv, pentru siguranţă, am decis că este mai bine să rămân izolat până la un nou test”, a anunţat, joi seară, Ionuţ Stroe.





„Mă simt foarte bine şi voi continua să dialoghez cu voi online, pe pagina de Facebook şi pe reţelele sociale. Trăim vremuri deosebite şi trebuie să fim precauţi, deşi ne dorim, fiecare dintre noi, ca viaţa să revină cât mai rapid la normal. Păstraţi-vă optimismul pentru că e bun şi pentru starea voastră de sănătate. Aveţi grijă de voi şi de cei de lângă voi”, a adăugat Stroe.



Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunţat, joi seară, că a fost depistat pozitiv la Covid-19 în urma unui test efectuat în cursul dimineţii.





Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, s-a autoizolat pentru 72 de ore, după ce colegul său de Guvern Adrian Oros, ministru al Agriculturii, a anunţat că este infectat cu virusul Covid-19.