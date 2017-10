Ministrul Tineretului şi Sportului, Gabriela Szabo: "Performanţa cere sacrificii, dar şi investiţii!"

Ministrul Tineretului și Sportului, Gabriela Szabo: "Performanța cere sacrificii, dar și investiții!"

Ministrul Gabriela Szabo a reiterat, cu prilejul reabilitării sălii de gimnastică de la CNS „Lia Manoliu”, importanța infrastructurii în pregătirea sportivilor și a precizat că Ministerul Tineretului și Sportului face mari eforturi financiare în acest sens, dar așteaptă în același timp rezultate pe măsură.Sala de gimnastică de la Complexul Național Sportiv „Lia Manoliu” este fieful de pregătire al lotului masculin de gimnastică artistică, în timp ce fetele se antrenează în sala de la Complexul Olimpic Izvorani. În câteva luni, sala a suferit o serie de lucrări importante, care au vizat reabilitarea termică, refacerea fundamentului de beton, modernizarea vestiarelor, construcția unei saune, refacerea suprafeței de antrenament etc.„Anul trecut, când am primit funcția de ministru al Tineretului și Sportului, am încercat să trasăm trei obiective extrem de importante. Promovarea sportului de masă în paralel cu sportul de mare performanță și infrastructura sportivă. Ne-am focusat foarte tare să investim și să reabilităm bazele noastre sportive. Azi (n.r. - vineri), dăm în folosință Federației Române de Gimnastică această sală reabilitată, într-un timp extrem de scurt. Ne interesează foarte tare ca lotul de gimnastică să se pregătească în condiții extrem de bune pentru performanțe, pentru medalii”, a declarat Gabriela Szabo, citată de Agerpres.„Așteptările sunt foarte mari și nu numai de la FRG, dacă vorbim de performanță. Așteptările sunt foarte mari de la toate federațiile care au intrat în pregătire pentru calificările la JO 2016. Așa cum am promis la început de mandat, că performanța cere sacrificii, dar și investiții, eu mă țin de cuvânt; acum, aștept din partea sportivilor, a antrenorilor, a federației să se țină de pro-misiune, să vină de la competiții cu medalii”, a adăugat ministrul Tineretului și Sportului.