Ministrul Bănicioiu: "Vom creşte numărul orelor de sport în şcoli"

Ministrul Bănicioiu: "Vom crește numărul orelor de sport în școli"

Ştire online publicată Luni, 16 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Tineretului și Sportului, Nicolae Bănicioiu, a declarat luni, la deschiderea anului școlar, că va exista o creștere a numărului orelor de sport în școli și licee. "Au fost discuții cu Ministerul Educației pentru o modificare a curriculei de învățământ și cred că putem spune că lucrurile merg iarăși în direcția bună. Încă de la începutul acestui an școlar, de la clasa zero la a IV-a sunt patru ore de educație fizică și mișcare, cum o numim, și evident la toate ciclurile vor fi creșteri. Pentru ciclul gimnazial și cel liceal până în 2016 cred că vom ajunge la patru ore pe tot ansamblul până la terminarea liceului", a declarat pentru AGERPRES ministrul Bănicioiu.Ministrul Tineretului și Sportului împreună cu primarul Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, au deschis noul an de învățământ la Școala 194 "Marin Sorescu" din sectorul 4 al Capitalei.