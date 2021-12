Ministerul Sportului / Novak: „În 2022, pornim cu motoarele turate! Avem cel mai mare buget aprobat în ultimii foarte mulţi ani”

Ministrul Sportului, Carol Eduard Novak, este de părere că anul 2021 a fost un an de succes pentru sportul românesc. Deşi a început cu un buget aprobat destul de modest, de 521 de milioane de lei, sportul a primit susţinere pe parcurs, ajungând la sfârşitul anului cu o execuţie de 629 de milioane de lei.„Am primit susţinere din fondul de rezervă al statului, pentru trei evenimente sportive internaționale importante pe care le-am organizat, am dublat fondul de premiere a olimpicilor, am obținut fonduri și prin rectificarea bugetară. A fost un an al analizelor, am auditat instituțiile subordonate, pentru a înțelege unde sunt problemele, am luat o serie de măsuri pentru a regla ceea ce se putea face în această primă etapă, am identificat problemele și am demarat procesul de realizare a Strategiei Naționale pentru Sport.În 2022, pornim cu motoarele turate, cu un buget aprobat, doar pe sport, de 571 de milioane de lei. Este cel mai mare buget aprobat în ultimii foarte mulţi ani pentru sport și sunt foarte fericit pentru această realizare. Avem o serie de obiective prioritare, cel mai important fiind finalizarea Strategiei, alături de primele măsuri cu impact privind digitalizarea sistemului, reformarea sistemului de specializare a antrenorilor, Liga de Aur sau finanțarea academiilor de fotbal pentru copii și juniori.Am toată încrederea că 2022 va fi cu adevărat anul renașterii sportului românesc performant și de performanță”, a transmis ministrul Carol Eduard Novak.Foto: Facebook / Ministerul Sportului