Ministerul Sportului / Eduard Novak şi-a anunţat retragerea din activitatea sportivă

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a anunţat, joi, 16 decembrie, că se retrage din activitatea sportivă.„Cel mai important lucru este să mă concentrez pe Strategia Națională pentru Sport, așa că, după 15 ani de patinaj viteză și 23 de ani de ciclism, am decis să mă opresc pentru o perioadă din activitatea competițională. 2022 poate fi un an crucial, iar prioritatea mea absolută este acest proiect, care are nevoie de toată atenția și implicarea.Poate fi o retragere temporară sau definitivă, nu știu încă. O iau așa, pas cu pas, poate durerea deciziei va fi mai ușoară. Nu-mi pot încă imagina viața fără competiții, fără antrenamente. Aceasta a fost existența mea atâția ani și nu cred că există ceva care să poată compensa împlinirea pe care am simțit-o. Unele dintre cele mai frumoase și mai grele momente din viața mea au fost legate de sportul de performanță.Cu siguranță, aș fi putut să fac multe lucruri mult mai bine, dar important este că am atins tot ce mi-am dorit. Am rămas alături de sport 100% și ca președinte de federație, și acum, ca ministru, și cred că aceasta trebuie să fie calea normală de a reda viitorilor sportivi experiența și cunoștințele pe care le-am acumulat”, a transmis ministrul Sportului.Eduard Carol Novak este medaliat cu argint la ciclism la Jocurile Paralimpice de la Tokyo 2020.Foto: Facebook / Eduard Novak