Mihai Tentea: „Suntem siguri că în 2022 vor fi mai sus”

Mihai Tentea și Ciprian Daroczi, cei mai tineri participanți în concursul olimpic de bob două persoane, și-au încheiat participarea la PyeongChang 2018, pe locul 18, din cele 30 de echipaje prezente la start. Cei doi tricolori, ambii în vârstă de 19 ani, au intrat în cea de-a doua zi de concurs de pe poziția a 16-a. În primele două manșe tandemul Tentea/Daroczi s-a clasat pe locul 14, în prima manșă (49,69 s) și pe 17, cu 49, 62 s, în cea de-a doua. Cumulat, după primele două manșe, cei doi aveau 1:39,31 echivalentul locului 16.Manșa a treia a fost una cu emoții atât pentru românii din tribune cât și pentru participanți. La start, împingătorul Ciprian Daroczi a alunecat la finalul porțiunii de alergare și, la urcarea în bob, s-a lovit cu tibia de partea din spate a acestuia. Bobul s-a dezechilibrat un pic, îndeajuns cât să se piardă câteva zecimi de secundă: 49,93 secunde. După manșa a treia, românii au coborât pe poziția a 19-a, atingându-și totuși obiectivul: un loc în primele 20 de echipaje.În manșa finală, a patra, au luat startul numai primele 20 de locuri. Scăpați de presiune, Tentea și Daroczi au scos cel mai bun timp al lor, 49, 64 și au mai urcat un loc. La final, s-au clasat pe 18, fiind felicitați inclusiv de președintele Federației Internaționale de Bob și Skeleton, italianul Ivo Ferriani.Mihai Tentea: „Suntem foarte fericiți, a ieșit bine. Au fost patru manțe în care am dat tot ce am avut mai bun și am reușit să obținem ceea ce ne-am dorit, adică un loc între primii 20. Mai avem nevoie de foarte multe antrenamente să ajungem la nivelul celorlați la start. Ne dorim mai mult, deja ne gândim la viitor. Suntem tineri, avem numai 19 ani, vom munci mai mult și suntem singuri că în 2022 vom fi mai sus”Ciprian Daroczi: „Am avut cva emoții la manșa a treia. Din dorința de a da start cât mai tare s-a întâmplat ceea ce nu trebuie să se întâmple. Am alunecat și am pierdut câteva zecimi de secundă. Sunt un pic zgâriat pe tibie, dar nu asta e important. Dacă nu era acea ezitare, puteam fi două-trei locuri mai sus”