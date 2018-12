Mihai Teja, varianta FCSB și răspunsul dat: "Nu am fost contactat, dar orice antrenor doreşte să facă performanţă"

Mihai Teja, varianta FCSB și răspunsul dat: "Nu am fost contactat, dar orice antrenor dorește să facă performanță"

Antrenorul echipei Gaz Metan Mediaș, Mihai Teja, a declarat că nu a fost contacat de Gigi Becali pentru a prelua conducerea tehnică a FCSB, informează News.ro. "Eu sunt în vacanță după o primă parte a sezonului destul de grea. Îmi petrec vacanța cu familia, e foarte importantă pentru mine. Nu vreau să vorbesc despre cazuri ipotetice, nu am fost contactat, nu am vorbit cu nimeni, chiar nu vreau să vorbesc despre lucrul acesta. Nu știu în viitor ce se va întâmpla, deocamdată eu sunt antrenor la Gaz Metan. Vedem dacă va pleca Dică, dacă nu va pleca. Au fost lucruri spuse la cald, nu se știe ce se întâmplă. Vom vedea, dar deocamdată nu este nimic și nu are rost să vorbesc despre ceva ipotetic", a declarat Teja, la ProX. Întrebat dacă Steaua se refuză, Teja a răspuns: "Normal că este o echipă mare, este un brand, se bate pentru cupele europene, pentru performanță, pentru câștigarea campionatului. Cred că oricine și orice anternor vrea să se bată pentru performanță, să ajungă cât mai sus. Dar depinde în ce fel de condiții și depinde de ceea ce se va întâmpla pe viitor, dar nu vreau să vorbesc. Eu vorbesc despre FCSB și eu sunt antrenorul Gaz Metanului și nu vreau să fac asta. Vom vedea ce se va întâmpla în viitor." Mihai Teja a spus că numai prin rezultate un antrenor se poate impune în fața lui Gigi Becali. "În fața lui Gigi Becali și în fața suporterilor te impui prin rezultate. Oriunde te duci, te impui numai prin rezultate, prin nimic altceva. Nu te ține nimeni dacă nu ai rezultate, nici la Mediaș. Asta este meseria de antrenor, noi știm acest lucru încă de la început, când preluăm o echipă, ne place, avem pasiune pentru meseria pe care o facem. În anumite momente îți iese să faci lucruri fumoase la o echipă, în altele, nu. Peste tot este greu", a spus el. CFR Cluj a învins, sâmbătă, pe Arena Națională din București, cu scorul de 2-0 (1-0), pe FCSB, în ultimul meci al etapei a XXI-a a Ligii I și ultimul din 2018. Clujenii termină 2018 pe primul loc în clasament, cu un avans de șase puncte față de rivala FCSB. Gigi Becali a anunțat, sâmbătă, după ce FCSB a fost învinsă, cu 2-0, acasă, de CFR Cluj, că antrenorul Nicolae Dică trebuie să-și dea demisia și i-a enumerat pe Mihai Teja și pe Dan Alexa printre posibilii tehnicieni care ar putea prelua echipa.