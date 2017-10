Mihai Stoica: „Simona Halep e stelistă“

Managerul general al FC Steaua, Mihai Stoica, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep a fost invitată să dea lovitura de începere la partida cu Dinamo, deoarece este stelistă. „Nu doar pentru că e meciul cu Dinamo am invitat-o, ci și pentru că Simona Halep este stelistă, altfel nu am fi invitat-o. Nu este primul meci al nostru la care asistă”, a spus Stoica.La rândul său, antrenorul Laurențiu Reghecampf susține că invitarea Simonei Halep la meci reprezintă o formă de respect față de rezultatele înregistrate în ultimul an. „E o formă de respect pentru un sportiv român care a realizat un lucru incredibil, a ajuns să fie între primele zece jucătoare de tenis din lume”, a declarat Reghecampf, citat de Mediafax. Simona Halep (nr. 7 WTA) va da lovitura de începere a meciului Steaua - Dinamo, programat, sâmbătă, de la ora 21.00, pe stadionul Steaua, în cadrul etapei a XXI-a a Ligii I.