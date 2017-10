Mihai Răduţ, convocat în premieră de Răzvan Lucescu la naţionala tricoloră

Mihai Răduț, convocat în premieră de Răzvan Lucescu la naționala tricoloră

Selecționerul naționalei de fotbal a României, Răzvan Lucescu, a convocat 24 de jucători pentru amicalele cu Ucraina, Macedonia și Honduras. Cea mai mare surpriză este chemarea „la arme” a mijlocașului Mihai Răduț, de la Internațional Curtea de Argeș. Iată și componența lotului tricolor: Bogdan Lobonț (AS Roma), Costel Pantilimon (FC Timișoara), Silviu Lung jr. (Craiova) - portari: Vasile Maftei, George Galamaz (ambii Unirea Urziceni), Ovidiu Dănănae (U Craiova), Gabriel Tamaș (West Bromwich Albion), Dorin Goian (US Palermo), Cristian Chivu (Inter Milano), Răzvan Raț (Șahtior Donețk), Laszlo Sepsi (FC Timișoara) - fundași; Mihai Roman (FC Brașov), Mihai Răduț (Curtea de Argeș), Mirel Rădoi (Al-Hilal), George Florescu (Alania Vladikavkaz), Tiberiu Ghioane (Dinamo Kiev), Răzvan Cociș (FC Timișoara), Cristian Tănase (Steaua), Ciprian Deac (CFR Cluj) - mijlocași; Daniel Niculae (AJ Auxerre), Andrei Cristea (Dinamo), Nicolae Dică (CFR Cluj), Marius Bilașco (Unirea Urziceni) și Ionuț Mazilu (Arsenal Kiev) - atacanți. Reunirea lotului este programată în data de 24 mai, la ora 13.00, la Centrul de Fotbal de la Mogoșoaia. Cele trei meciuri amicale vor avea loc după cum urmează: România - Ucraina (Lvov, 29 mai, ora 20.30), România - Macedonia (Villach, Austria, 2 iunie, ora 20.00) și România - Honduras (Sankt Veit an der Glan, Austria, 5 iunie, ora 20.30).